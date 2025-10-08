Israel intercepta nova flotilha humanitária; trocas de prisioneiros avançam

Uma nova flotilha humanitária dirigida a Gaza foi interceptada por forças israelenses em águas internacionais, segundo o grupo por trás da missão. As embarcações e passageiros foram levados a um porto israelense para deportação, confirmando o obstáculo contínuo à entrada de ajuda na Faixa de Gaza.

Hamas entrega listas para troca de prisioneiros

Nas negociações em Sharm el-Sheikh, o Hamas submeteu listas com nomes de israelenses e palestinos para um acordo de troca mediado por Egito e EUA. Diplomatas veem "otimismo cauteloso", embora os detalhes ainda resistam em pontos como desarmamento e controle territorial.

Mísseis ucranianos atingem região russa; mortos confirmados

Três pessoas morreram e outras ficaram feridas após um ataque com mísseis ucranianos na região russa de Belgorod, próximo à fronteira com a Ucrânia. Autoridades locais disseram que edifícios foram danificados. Não houve confirmação oficial por Kiev até o momento.