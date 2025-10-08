Trump quer usar lei bicentenária para uso de militares mesmo sem aval local

A lei é considerada a principal exceção da Lei Posse Comitatus, que proíbe as forças armadas de atuarem na aplicação da lei civil nos EUA. A Comitatus, inclusive, foi invocada pelo governo da Califórnia no mês passado, após Trump enviar tropas da Guarda Nacional a Los Angeles.

Ela é usada em casos extremos e quase sempre a pedido dos governadores dos Estados. A lei foi invocada pela última vez pelo presidente George H.W. Bush durante os distúrbios de Los Angeles em 1992.

Ao todo, a lei da Insurreição foi invocada 30 vezes nos Estados Unidos, segundo o instituto Brennan Center. Segundo decisões anteriores da Suprema Corte, o presidente é quem tem poder de decidir o que é considerado "insurreição" ou "rebelião" para poder acionar a lei.

Durante o seu primeiro mandato, Trump sugeriu diversas vezes que poderia invocar a lei, o que nunca foi feito. Quando perdeu a eleição de 2020, alguns de seus apoiadores insistiram que ele usasse a lei para tentar se manter no poder de forma antidemocrática, o que não aconteceu.

Nova ameaça de Trump acontece após ele viver revés na mobilização de tropas federais para estados americanos. Uma juíza de Portland proibiu que a guarda nacional fosse mobilizada na região após ameaça do presidente.

Até então, a mobilização de tropas de Trump tem sido justificada pelo Título 10 do Código dos EUA. A lei descreve o papel das Forças Armadas do país e pode ser convocada se o presidente for "incapaz de executar as leis dos Estados Unidos com as forças regulares"