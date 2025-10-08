Macron nomeará novo primeiro-ministro 'nas próximas 48 horas', diz governo

A renúncia de Lecornu agravou uma crise política cada vez mais profunda, que vem gerado abalos à liderança de Macron. Na França, ex-primeiros-ministros e aliados políticos passaram a se voltar abertamente contra ele e pediram sua renúncia.

Em 2024, presidente dissolveu a Assembleia Nacional e convocou novas eleições antecipadas. A decisão, porém, resultou num Parlamento ainda mais fragmentado e eliminou a possibilidade de formar uma maioria ou uma coalizão que possa dar sustentação ao governo.

Macron descarta renúncia e diz que vai seguir até o fim do mandato. Apesar das pressões de todos os setores, principalmente dos partidos de esquerda e do ultradireitista Reunião Nacional, liderado por Marine Le Pen, O presidente insiste que foi eleito diretamente pelo povo francês e que ficará no cargo até meados de 2027.

Na mesma linha, Lecornu defendeu a permanência de Macron no cargo. Hoje, ele declarou que a futura equipe governamental, "seja qual for", deverá estar "completamente desconectada das ambições presidenciais para 2027".

O político justificou sua demissão alegando que "as condições não estavam reunidas" para seguir no posto. Lecornu reiterou que não busca manter-se na função: "Não estou correndo atrás desse cargo", disse durante entrevista ao jornal da emissora pública France 2.

Com AFP e DW