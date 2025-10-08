Netanyahu diz que convocará governo para aprovar acordo com Hamas

Hamas também confirmou o acordo com Israel. "Apreciamos profundamente os esforços dos nossos irmãos mediadores no Catar, Egito e Turquia. Também valorizamos os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, que busca o fim definitivo da guerra e a retirada completa da ocupação da Faixa de Gaza."

Grupo extremista cobra que Israel cumpra todos os requisitos do acordo. "Apelamos ao presidente Trump, aos Estados garantidores do acordo e a vários partidos árabes, islâmicos e internacionais para que obriguem o governo de ocupação a implementar integralmente os requisitos do acordo e não permitam que ele se esquive ou atrase a implementação do que foi acordado".

Acordo deve ser assinado amanhã no Cairo, capital do Egito. País também participa das negociações.

Troca de reféns deve acontecer nas 72h seguintes à implementação do acordo. Segundo a AFP, os palestinos que podem ser soltos se dividem entre condenados à prisão perpétua e detidos por Israel desde o início do conflito.

20 reféns israelenses seguem supostamente vivos após dois anos em cativeiro. O estado de saúde, assim como o destino deles, porém, é incerto. Em alguns casos, reféns que se acreditavam vivos retornaram a Israel em um caixão, como o franco-israelense Ohad Yahalomi, em fevereiro.

Anúncio de Trump

Donald Trump anunciou uma primeira fase para o acordo de paz em Gaza, assinado por Israel e Hamas. Trump fez anúncio em sua rede Truth Social e disse que Israel vai retirar tropas. Além disso, afirmou que "todos os reféns serão libertados".