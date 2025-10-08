Netanyahu diz que convocará governo para aprovar acordo com Hamas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que convocará o governo para aprovar o acordo com o Hamas, anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Os detalhes da negociação não foram divulgados.
O que aconteceu
No comunicado, Netanyahu cita a volta dos reféns israelenses. "Um grande dia para Israel. Amanhã convocarei o governo para aprovar o acordo e trazer todos os nossos queridos reféns para casa", diz um trecho do texto.
Primeiro-ministro agradeceu a Trump e aos soldados israelenses. "Agradeço aos bravos soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) e a todas as forças de segurança, graças à sua coragem e sacrifício, chegamos a este dia. Agradeço do fundo do meu coração ao Presidente Trump e à sua equipe por se mobilizarem para esta missão sagrada de libertar os nossos reféns".
Hamas também confirmou o acordo com Israel. "Apreciamos profundamente os esforços dos nossos irmãos mediadores no Catar, Egito e Turquia. Também valorizamos os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, que busca o fim definitivo da guerra e a retirada completa da ocupação da Faixa de Gaza."
Grupo extremista cobra que Israel cumpra todos os requisitos do acordo. "Apelamos ao presidente Trump, aos Estados garantidores do acordo e a vários partidos árabes, islâmicos e internacionais para que obriguem o governo de ocupação a implementar integralmente os requisitos do acordo e não permitam que ele se esquive ou atrase a implementação do que foi acordado".
Acordo deve ser assinado amanhã no Cairo, capital do Egito. País também participa das negociações.
Troca de reféns deve acontecer nas 72h seguintes à implementação do acordo. Segundo a AFP, os palestinos que podem ser soltos se dividem entre condenados à prisão perpétua e detidos por Israel desde o início do conflito.
20 reféns israelenses seguem supostamente vivos após dois anos em cativeiro. O estado de saúde, assim como o destino deles, porém, é incerto. Em alguns casos, reféns que se acreditavam vivos retornaram a Israel em um caixão, como o franco-israelense Ohad Yahalomi, em fevereiro.
Anúncio de Trump
Donald Trump anunciou uma primeira fase para o acordo de paz em Gaza, assinado por Israel e Hamas. Trump fez anúncio em sua rede Truth Social e disse que Israel vai retirar tropas. Além disso, afirmou que "todos os reféns serão libertados".
Tenho muito orgulho em anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do nosso Plano de Paz. Isso significa que TODOS os reféns serão libertados em breve e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos em direção a uma paz forte, duradoura e eterna Donald Trump
Presidente dos EUA disse que "todas as partes serão tratadas com justiça". "Grande dia para o mundo árabe e muçulmano, para Israel, para todas as nações vizinhas e para os Estados Unidos da América, e agradecemos aos mediadores do Catar, Egito e Turquia, que trabalharam conosco para que este evento histórico e sem precedentes acontecesse".
Mediador do Qatar disse que detalhes do acordo serão anunciados posteriormente. "Os mediadores anunciam que hoje à noite foi alcançado um acordo sobre todas as disposições e mecanismos de implementação da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, que levará ao fim da guerra, à libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos e à entrada de ajuda humanitária. Os detalhes serão anunciados posteriormente", escreveu Majed Al Ansari, porta-voz do ministério de Relações Exteriores.
