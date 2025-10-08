Soldados e corpos retidos: quem são reféns que devem ser libertos de Gaza

Vinte reféns israelenses podem ser libertos pelo Hamas após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar hoje que Israel e o grupo extremista chegaram a um acordo para soltá-los. Do outro lado, 2 mil palestinos podem ser soltos.

O que aconteceu

Ontem, eles completaram dois anos desde que foram sequestrados durante o ataque do Hamas a Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apresentou em 26 de setembro, diante da Assembleia Geral da ONU, os nomes dos 20 reféns em Gaza que naquele momento se acreditava estarem vivos.

Todos os reféns em posse do Hamas são homens, a maioria com menos de 30 anos, e ao menos nove deles com dupla nacionalidade. Três são soldados, entre eles Nimrod Cohen, de 21 anos, possivelmente o mais jovem ainda em cativeiro, e Omri Miran, israelense-húngaro residente no kibutz Nahal Oz, na fronteira com Gaza, que seria o mais velho, com 48 anos.