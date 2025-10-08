Soldados e corpos retidos: quem são reféns que devem ser libertos de Gaza

Vinte reféns israelenses podem ser libertos pelo Hamas após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar hoje que Israel e o grupo extremista chegaram a um acordo para soltá-los. Do outro lado, 2 mil palestinos podem ser soltos.
O que aconteceu
Ontem, eles completaram dois anos desde que foram sequestrados durante o ataque do Hamas a Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apresentou em 26 de setembro, diante da Assembleia Geral da ONU, os nomes dos 20 reféns em Gaza que naquele momento se acreditava estarem vivos.
Todos os reféns em posse do Hamas são homens, a maioria com menos de 30 anos, e ao menos nove deles com dupla nacionalidade. Três são soldados, entre eles Nimrod Cohen, de 21 anos, possivelmente o mais jovem ainda em cativeiro, e Omri Miran, israelense-húngaro residente no kibutz Nahal Oz, na fronteira com Gaza, que seria o mais velho, com 48 anos.
Cerca de 25 corpos de reféns ainda estão retidos em território palestino. Pelo menos 17 deles foram assassinados no dia do ataque e levados mortos a Gaza, segundo os militares. O Hamas também retém o corpo de um soldado israelense morto em 2014, durante uma guerra anterior na Faixa de Gaza.
Dois reféns possivelmente estão mortos. Em seu discurso na ONU no mês passado, Netanyahu não mencionou o estudante nepalês Bipin Joshi (22 anos na época do sequestro) nem o soldado israelense Tamir Nimrodi (18 anos na mesma época). Eles são os dois únicos reféns cuja morte nunca foi confirmada pelo Exército israelense, mas dos quais também não há provas de vida desde o dia do sequestro, em 7 de outubro de 2023.
146 reféns libertados, 58 corpos repatriados
Em 7 de outubro de 2023, durante o ataque do Hamas e de seus aliados contra o sul de Israel, comandos do movimento islamista palestino levaram para Gaza 251 pessoas e corpos. Desse total, 146 pessoas retornaram vivas a Israel e 58 corpos foram repatriados.
As libertações ocorreram principalmente durante duas tréguas: uma em novembro de 2023, quando foram soltas principalmente mulheres, crianças e trabalhadores estrangeiros; e outra entre 19 de janeiro e 18 de março de 2025, que permitiu a libertação das últimas mulheres vivas, de idosos e de reféns com problemas de saúde.
Além disso, oito reféns foram libertados durante operações do Exército israelense. Nenhum refém foi libertado com vida desde o israelense-americano Edan Alexander, em 12 de maio.
*Com informações da AFP
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.