Trump afirma que poderia ir ao Oriente Médio no fim desta semana

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje que poderia ir ao Oriente Médio ainda no fim desta semana, já que um acordo de paz entre Israel e Hamas em Gaza está "muito próximo".

O que aconteceu

Trump comentou sobre o possível acordo de paz para Gaza. "Eu estava conversando com pessoas do Oriente Médio sobre o potencial acordo de paz para o Oriente Médio. 'Paz para o Oriente Médio'. Essa é uma bela frase", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca.