Trump afirma que poderia ir ao Oriente Médio no fim desta semana

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje que poderia ir ao Oriente Médio ainda no fim desta semana, já que um acordo de paz entre Israel e Hamas em Gaza está "muito próximo".
O que aconteceu
Trump comentou sobre o possível acordo de paz para Gaza. "Eu estava conversando com pessoas do Oriente Médio sobre o potencial acordo de paz para o Oriente Médio. 'Paz para o Oriente Médio'. Essa é uma bela frase", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca.
Talvez eu vá para lá em algum momento no final da semana, talvez no domingo. As negociações estão indo bem, lidando com o Hamas e muitos outros países. Nada parecido aconteceu antes. Se for esse o caso, provavelmente partiremos no domingo, talvez no sábado, talvez um pouco mais tarde do que no sábado à noite, mas essa parece ser a nossa agenda
Donald Trump
Reuniões estão sendo feitas no Egito para selar acordo de Paz
Representantes de Israel e do Hamas fazem reunião no Egito que pode selar o acordo de paz para encerrar a guerra em Gaza. Reunião que está em seu terceiro dia tem o objetivo de acabar com a guerra após dois anos de conflito.
Delegações dos Estados Unidos, Turquia e Qatar enviaram representantes hoje para integrar as conversas em busca de soluções para o enclave. Os debates acontecem em Sharm el-Sheikh, no Egito.
Hamas disse que entregou hoje uma lista de prisioneiros que devem ser trocados pelos reféns de Israel durante o cessar-fogo. Em comunicado divulgado nas redes do grupo extremista, Taher al-Nunu disse que a lista segue "critérios e números acordados" e que as negociações seguem hoje.
Em atualização, volte em instantes
Com AFP
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.