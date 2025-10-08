Israel e Hamas assinam acordo para paz e cessar-fogo em Gaza

Israel e Hamas assinaram a primeira fase para o acordo de paz em Gaza, após negociações no Egito. Informação foi divulgada primeiro pelo presidente dos EUA, Donald Trump e confirmado pelas duas partes na sequência. Premiê israelense disse que convocará governo amanhã para ratificar decisão e Hamas agradeceu aos mediadores.
O que aconteceu
Trump fez anúncio em sua rede Truth Social e disse que Israel vai retirar tropas. Além disso, afirmou que "todos os reféns serão libertados".
Tenho muito orgulho em anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do nosso Plano de Paz. Isso significa que TODOS os reféns serão libertados em breve e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos em direção a uma paz forte, duradoura e eterna.
Donald Trump
Presidente dos EUA disse que "todas as partes serão tratadas com justiça". "Grande dia para o Mundo Árabe e Muçulmano, para Israel, para todas as nações vizinhas e para os Estados Unidos da América, e agradecemos aos mediadores do Catar, Egito e Turquia, que trabalharam conosco para que este Evento Histórico e Sem Precedentes acontecesse".
Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeceu Trump e mediadores, e escreveu: "com a ajuda de Deus, traremos todos de volta". Frase foi publicada em seu canal no Telegram: "Um grande dia para Israel. Convocarei o governo amanhã para ratificar o acordo e trazer todos os nossos preciosos reféns para casa".
Agradeço aos heróicos soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) e a todas as forças de segurança cuja coragem e sacrifício nos trouxeram até este dia. Agradeço do fundo do coração ao Presidente Trump e à sua equipe por seu compromisso com esta missão sagrada de libertar nossos reféns. Com a ajuda de Deus, juntos continuaremos a alcançar todos os nossos objetivos e a expandir a paz com nossos vizinhos.
Benjamin Netanyahu
Hamas falou sobre o acordo, a entrada de ajuda humanitária e uma troca de prisioneiros. O movimento extremista agradeceu ao Qatar, Egito e Turquia, além dos EUA, que participaram da negociação, em carta publicada no Telegram.
Apelamos ao Presidente Trump, aos Estados garantidores do acordo e a vários partidos árabes, islâmicos e internacionais para que obriguem o governo de ocupação a implementar integralmente os requisitos do acordo e não permitam que ele se esquive ou atrase a implementação do que foi acordado.
Carta do Hamas
Mediador do Qatar disse que detalhes do acordo serão anunciados posteriormente. "Os mediadores anunciam que hoje à noite foi alcançado um acordo sobre todas as disposições e mecanismos de implementação da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, que levará ao fim da guerra, à libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos e à entrada de ajuda humanitária. Os detalhes serão anunciados posteriormente", escreveu Majed Al Ansari, porta-voz do ministério de Relações Exteriores.
Mais cedo, AFP havia adiantado que anúncio estava próximo. A agência noticiou que o presidente recebeu uma nota entregue pelo secretário de Estado, Marco Rubio, em que dizia que o acordo está "muito próximo". Naquele momento, acontecia uma reunião aberta com membros do gabinete do republicano e jornalistas independentes na Casa Branca.
Bilhete pedia aprovação para uma publicação online: "Precisamos que aprove um anúncio no Truth Social rapidamente para que você possa ser o primeiro a anunciar o acordo", diz a mensagem captada em foto pela agência. Presidente dos EUA deixou a reunião na Casa Branca pouco depois de receber a nota, informou a AFP.
Mais cedo nesta quarta-feira, Trump falou sobre a possibilidade de paz no Oriente Médio e disse que poderia viajar para a região. "Eu estava conversando com pessoas do Oriente Médio sobre o potencial acordo de paz para o Oriente Médio. 'Paz para o Oriente Médio'. Essa é uma bela frase", declarou aos jornalistas na Casa Branca.
Talvez eu vá para lá em algum momento no final da semana, talvez no domingo. As negociações estão indo bem, lidando com o Hamas e muitos outros países. Nada parecido aconteceu antes. Se for esse o caso, provavelmente partiremos no domingo, talvez no sábado, talvez um pouco mais tarde do que no sábado à noite, mas essa parece ser a nossa agenda
Donald Trump
Reuniões no Egito selaram acordo
Representantes de Israel e do Hamas fizeram reunião no Egito. Encontro durou três dias, com o objetivo de acabar com a guerra após dois anos de conflito. A primeira sessão foi na segunda-feira.
Delegações dos Estados Unidos, Turquia e Qatar enviaram representantes para integrar as conversas. Os debates acontecem em Sharm el-Sheikh, no Egito.
Hamas entregou hoje uma lista de prisioneiros que devem ser trocados pelos reféns de Israel durante o cessar-fogo. Em comunicado divulgado nas redes do grupo extremista, Taher al-Nunu disse que a lista segue "critérios e números acordados" e que as negociações seguem hoje.
Foi o governo dos EUA que propôs um acordo que prevê a paz em um cessar-fogo em 20 pontos. A sugestão do presidente Donald Trump foi inicialmente acatado por Israel e pelo Hamas. Nos debates, o país norte-americano será representado pelo enviado especial para o Oriente Médio, Stevie Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner.
O plano inicial dos EUA prevê que Israel entregue 250 prisioneiros e 1.700 pessoas detidas desde o início da guerra após a libertação dos reféns que estão em Gaza. Todas as mulheres e crianças palestinas detidas desde 7 de outubro de 2023 devem ser libertados, segundo a lista de demandas do governo americano.
20 reféns israelenses seguem supostamente vivos após dois anos em cativeiro. O estado de saúde, assim como o destino deles, porém, é incerto. Em alguns casos, reféns que se acreditavam vivos retornaram a Israel em um caixão, como o franco-israelense Ohad Yahalomi, em fevereiro.
Israel vê 'dias cruciais'
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o conflito está em "dias cruciais" para a tomada de decisões. Ontem, quando a guerra completou dois anos, o premiê também frisou que continuará "a agir para alcançar todos os objetos da guerra", como, por exemplo, "a eliminação do regime do Hamas".
Israel também manteve bombardeios a Gaza. As Forças de Defesa do país confirmaram a realização de operações "cirúrgicas" contra alvos do grupo palestino ontem. O governo israelense também exige a libertação imediata de todos os reféns capturados pelo Hamas em outubro de 2023.
Lista de exigências do Hamas
Hamas, por sua vez, divulgou quais são as suas condições para aceitar o acordo proposto pelos EUA. O porta-voz do grupo extremista, Fawzi Barhoum, disse que sua delegação busca "superar todos os obstáculos" para um acordo que atenda às "aspirações do povo de Gaza".
O Hamas listou suas principais exigências. Dentre elas estão:
- Um cessar-fogo permanente e abrangente;
- A retirada completa das forças israelenses de toda a Faixa de Gaza;
- A entrada irrestrita de ajuda humanitária e de emergência;
- O retorno dos deslocados às suas casas;
- O início imediato de um processo de reconstrução completo, supervisionado por um órgão nacional palestino de tecnocratas;
- Um acordo justo de troca de prisioneiros.
Apesar da sinalização, Barhoum acusou Israel de tentar "obstruir e frustrar" a atual rodada de negociações. "Apesar da força militar brutal, do apoio ilimitado e da total parceria americana na guerra de extermínio em Gaza, eles não conseguiram e não conseguirão alcançar uma falsa imagem de vitória", completou.
*Com AFP
