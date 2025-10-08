Israel e Hamas assinam acordo para paz e cessar-fogo em Gaza

Presidente dos EUA disse que "todas as partes serão tratadas com justiça". "Grande dia para o Mundo Árabe e Muçulmano, para Israel, para todas as nações vizinhas e para os Estados Unidos da América, e agradecemos aos mediadores do Catar, Egito e Turquia, que trabalharam conosco para que este Evento Histórico e Sem Precedentes acontecesse".



Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeceu Trump e mediadores, e escreveu: "com a ajuda de Deus, traremos todos de volta". Frase foi publicada em seu canal no Telegram: "Um grande dia para Israel. Convocarei o governo amanhã para ratificar o acordo e trazer todos os nossos preciosos reféns para casa".

Agradeço aos heróicos soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) e a todas as forças de segurança cuja coragem e sacrifício nos trouxeram até este dia. Agradeço do fundo do coração ao Presidente Trump e à sua equipe por seu compromisso com esta missão sagrada de libertar nossos reféns. Com a ajuda de Deus, juntos continuaremos a alcançar todos os nossos objetivos e a expandir a paz com nossos vizinhos.

Benjamin Netanyahu

Hamas falou sobre o acordo, a entrada de ajuda humanitária e uma troca de prisioneiros. O movimento extremista agradeceu ao Qatar, Egito e Turquia, além dos EUA, que participaram da negociação, em carta publicada no Telegram.

Apelamos ao Presidente Trump, aos Estados garantidores do acordo e a vários partidos árabes, islâmicos e internacionais para que obriguem o governo de ocupação a implementar integralmente os requisitos do acordo e não permitam que ele se esquive ou atrase a implementação do que foi acordado.

Carta do Hamas

Mediador do Qatar disse que detalhes do acordo serão anunciados posteriormente. "Os mediadores anunciam que hoje à noite foi alcançado um acordo sobre todas as disposições e mecanismos de implementação da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, que levará ao fim da guerra, à libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos e à entrada de ajuda humanitária. Os detalhes serão anunciados posteriormente", escreveu Majed Al Ansari, porta-voz do ministério de Relações Exteriores.