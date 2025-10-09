Cessar-fogo começa 24 horas após reunião de gabinete de Israel, diz governo

Expectativa é de que os reféns sejam entregues até a segunda-feira e Israel está preparado para recebê-los, afirmou a porta-voz. "Estamos prontos para receber os reféns em todas as condições que eles possam estar. Israel espera que a devolução dos reféns seja feita com respeito e decoro", disse Bedrosian.

Israel também informou que o prisioneiro Marwan Barghouti, uma das lideranças do Fatah, não estará entre os soltos no acordo. A proposta dos EUA também previa a libertação de centenas de palestinos presos - a lista com o nome deles foi entregue ontem pelo Hamas.

Bedrosian esclareceu que o acordo sobre a primeira fase do cessar-fogo foi assinado ontem no Egito. O que é discutido hoje pelo gabinete de Netanyahu são os mecanismos de implementação dessa fase.

Comunicado de Israel acontece minutos após o Hamas alegar que governo Netanyahu "manipula" o acordo de cessar-fogo. Ao canal Al Jazeera, o porta-voz dos extremistas, Hazem Qassem, afirmou que eles querem "manipular datas, listas e alguns dos procedimentos em curso no cessar-fogo".

Formalização do cessar-fogo deve acontecer um dia após anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump. "Tenho muito orgulho em anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do nosso Plano de Paz. Isso significa que todos os reféns serão libertos em breve e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos em direção a uma paz forte, duradoura e eterna".

Cerca de 20 reféns israelenses devem ser trocados por 2.000 palestinos que estão presos em Israel. Todos os reféns em posse do Hamas são homens, a maioria com menos de 30 anos, e ao menos nove deles com dupla nacionalidade. Já a lista de presos segue "critérios e números acordados", diz o Hamas.