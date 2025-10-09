Hamas anuncia 'cessar-fogo permanente' e fim da guerra com Israel

Negociador-chefe também acusou Israel de perpetrar o massacre e frustrar os esforços de mediadores por diversas vezes. Ele relembrou um acordo de janeiro em que Israel teria descumprido, acrescentado que o grupo continuou tentando negociações indiretas e fez "todos os esforços possíveis para deter a agressão e encerrar a guerra de extermínio".

Netanyahu está reunido nesta tarde (horário de Brasília) com autoridades norte-americanas. Segundo a agência Reuters, baseado em uma fonte do governo israelense, o encontro é com Steve Witkoff, enviado especial dos EUA, e o genro de Trump, Jared Kushner.

Horas antes, o governo israelense confirmou que o "rascunho final da primeira fase" do chamado acordo Trump foi assinado no Egito "por todas as partes". A assinatura do documento foi amplamente saudado por líderes internacionais. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, expressou esperança de que a trégua leve ao fim da ocupação e à criação de um Estado palestino independente.

Reuniões no Egito selaram acordo

Representantes de Israel e do Hamas fizeram reunião no Egito. Encontro durou três dias, com o objetivo de acabar com a guerra após dois anos de conflito. A primeira sessão foi na segunda-feira (6).

Delegações dos Estados Unidos, Turquia e Qatar enviaram representantes para integrar as conversas. Os debates aconteceram em Sharm el-Sheikh, no Egito.