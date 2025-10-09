Hamas anuncia 'cessar-fogo permanente' e fim da guerra com Israel

O grupo extremista Hamas anunciou hoje o fim da guerra e a realização de um cessar-fogo permanente com Israel. O gabinete de Benjamin Netanyahu discute se aprovará o acordo, que ainda não entrou em vigor.
O que aconteceu
Grupo disse ter recebido garantias dos mediadores do acordo de paz e do governo dos EUA. Em comunicado televisionado, o negociador-chefe do grupo e líder político exilado, Khalil al-Hayya, disse que continuará os trabalhos para alcançar os interesses do povo palestino, incluindo o estabelecimento do Estado da Palestina.
Elementos principais do acordo incluem o fim da guerra e libertar mais de dois mil prisioneiros palestinos. A abertura da fronteira com o Egito e permissão da entrada de ajuda humanitária também estão entre as previsões do documento. Khalil al-Hayya ainda explicou que mulheres e crianças detidas em prisões israelenses serão libertas.
Negociador-chefe também acusou Israel de perpetrar o massacre e frustrar os esforços de mediadores por diversas vezes. Ele relembrou um acordo de janeiro em que Israel teria descumprido, acrescentado que o grupo continuou tentando negociações indiretas e fez "todos os esforços possíveis para deter a agressão e encerrar a guerra de extermínio".
Netanyahu está reunido nesta tarde (horário de Brasília) com autoridades norte-americanas. Segundo a agência Reuters, baseado em uma fonte do governo israelense, o encontro é com Steve Witkoff, enviado especial dos EUA, e o genro de Trump, Jared Kushner.
Horas antes, o governo israelense confirmou que o "rascunho final da primeira fase" do chamado acordo Trump foi assinado no Egito "por todas as partes". A assinatura do documento foi amplamente saudado por líderes internacionais. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, expressou esperança de que a trégua leve ao fim da ocupação e à criação de um Estado palestino independente.
Reuniões no Egito selaram acordo
Representantes de Israel e do Hamas fizeram reunião no Egito. Encontro durou três dias, com o objetivo de acabar com a guerra após dois anos de conflito. A primeira sessão foi na segunda-feira (6).
Delegações dos Estados Unidos, Turquia e Qatar enviaram representantes para integrar as conversas. Os debates aconteceram em Sharm el-Sheikh, no Egito.
Hamas entregou ontem uma lista de prisioneiros que devem ser trocados pelos reféns de Israel durante o cessar-fogo. Em comunicado divulgado nas redes do grupo extremista, Taher al-Nunu disse que a lista segue "critérios e números acordados" e que as negociações seguiam.
Foi o governo dos EUA que propôs um acordo que prevê a paz em um cessar-fogo em 20 pontos. A sugestão do presidente Donald Trump foi inicialmente acatada por Israel e pelo Hamas. Nos debates, o país norte-americano será representado pelo enviado especial para o Oriente Médio, Stevie Witkoff, e pelo genro de Trump, Jared Kushner.
O plano inicial dos EUA prevê que Israel entregue 250 prisioneiros e 1.700 pessoas detidas desde o início da guerra após a libertação dos reféns que estão em Gaza. Todas as mulheres e crianças palestinas detidas desde 7 de outubro de 2023 devem ser libertos, segundo a lista de demandas do governo americano.
20 reféns israelenses seguem supostamente vivos após dois anos em cativeiro. O estado de saúde, assim como o destino deles, porém, é incerto. Em alguns casos, reféns que se acreditavam vivos retornaram a Israel em um caixão, como o franco-israelense Ohad Yahalomi, em fevereiro.
