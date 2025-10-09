Cerca de 200 militares dos EUA vão supervisionar trégua em Gaza

Um grupo de aproximadamente 200 militares norte-americanos supervisionará o cumprimento do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza. A informação foi confirmada por autoridades de Washington à agência AFP.

O que aconteceu

Militares serão destacados para Israel após o acordo de paz. Plano, proposto pelo presidente Donald Trump, foi aceito e assinado tanto por Israel quanto pelo Hamas.