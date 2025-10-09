Cerca de 200 militares dos EUA vão supervisionar trégua em Gaza

Um grupo de aproximadamente 200 militares norte-americanos supervisionará o cumprimento do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza. A informação foi confirmada por autoridades de Washington à agência AFP.
O que aconteceu
Militares serão destacados para Israel após o acordo de paz. Plano, proposto pelo presidente Donald Trump, foi aceito e assinado tanto por Israel quanto pelo Hamas.
Haverá 200 pessoas em campo. Seu papel será supervisionar, observar e garantir que não haja violações.
Alto oficial do governo Trump à imprensa
Será estabelecido um "centro de coordenação civil-militar" norte-americana em Israel. Fontes disseram à AP (Associated Press) que a iniciativa ajudará no fluxo de ajuda humanitária, bem como assistência logística e de segurança para o território. Os militares enviados terão experiência em transporte, planejamento, segurança e logística.
Um funcionário disse à AP que todos os militares devem chegar a Israel até o fim de semana. Eles focarão em iniciar o planejamento e implementação do centro de coordenação.
Militares do Egito, do Catar, da Turquia e, provavelmente, dos Emirados Árabes Unidos também devem participar da supervisão. Além deles, outras nações parceiras, organizações não governamentais e membros do setor privado colaborarão com o acompanhamento, segundo autoridades norte-americanas.
Um segundo oficial afirmou à AFP que "não há intenção de enviar tropas americanas para dentro de Gaza".
