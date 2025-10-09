'Ameaça global': o que envenenamentos por metanol em outros países revelam?

Episódios de intoxicação são recorrentes na Índia. No país, o mercado ilegal de álcool é impulsionado por preços baixos e falta de fiscalização.

A intoxicação por metanol é mais comumente causada pela ingestão de um tipo de bebida, conhecida como hooch. Trata-se de uma bebida derivada de uma mistura de açúcar de cana e amônio, ou arroz fermentado.

Produzida por pessoas não autorizadas e vendida a preços muito mais baixos, essa versão clandestina se torna uma alternativa popular entre quem não pode pagar pelas bebidas legais. Em comparação, uma garrafa de uísque ou rum custa até 400 rupias, enquanto o hooch é vendido por apenas 25 a 30 rupias em garrafas plásticas. Os dados são da Methanol Poisoning Initiative (MPI), da organização internacional Médicos Sem Fronteiras, que atua em zonas de conflito e crises humanitárias.

Para aumentar o lucro, o hooch costuma ser adulterado com metanol, um substituto mais barato do etanol, segundo a organização Médicos Sem Fronteiras. Em alguns casos, também são misturadas folhas de tabaco secas e até o conteúdo de pilhas, em condições totalmente anti-higiênicas.

Um dos envenenamentos mais graves da história do país ocorreu em fevereiro de 2019. Nos distritos de Golaghat e Jorhat, no estado de Assam, mais de 500 pessoas foram afetadas e pelo menos 168 morreram após consumir álcool falsificado, a maioria delas trabalhadoras de plantações de chá.

Laos: bebida matou turistas