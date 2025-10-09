'Notícia extraordinária': países reagem a acordo de cessar-fogo em Gaza

Ursula Von Der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse que o acordo era "bem vindo" e elogiou os acenos de Israel e do Hamas. Ela também elogiou os esforços diplomáticos dos EUA, do Qatar, Egito e Turquia. A chefe da Política Externa da União Europeia, Kaja Kallas, classificou o acordo como uma "grande realização diplomática" e uma "chance real" de encerrar o conflito e libertar os reféns.

Esta é a oportunidade de traçar um caminho político confiável rumo à paz e à segurança duradouras. Um caminho firmemente ancorado na solução de dois Estados.

Ursula von der Leyen, presidente da União Europeia

Primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, aliada de Trump, chamou a notícia de "extraordinária" e o presidente francês, Emmanuel Macron, manifestou a esperança de que o acordo abra caminho para uma "solução política". O chanceler alemão, Friedrich Merz, considerou os desenvolvimentos "encorajadores" e se disse "confiante" em uma solução nesta semana.

Um dos maiores críticos de Israel, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez afirmou que deseja que as "atrocidades vividas nunca se repitam". O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, por sua vez, elogiou os esforços diplomáticos "incansáveis" dos mediadores e descreveu o acordo como como um "primeiro passo crucial".

A Turquia, por sua vez, destacou o papel dos Estados Unidos no acordo. O presidente Recep Tayyip Erdogan agradeceu especificamente a Donald Trump por demonstrar "a vontade política necessária para encorajar o governo israelense em direção ao cessar-fogo".

A China também se manifestou, reiterando a esperança de um "cessar-fogo permanente e abrangente" em Gaza o mais rápido possível. O porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, disse que "a China defende a adesão ao princípio de que 'os palestinos devem governar a Palestina'".