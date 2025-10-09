Trump diz que os reféns do Hamas serão libertados 'segunda ou terça-feira'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que os 20 reféns mantidos vivos pelo Hamas devem ser libertados na próxima segunda (20) ou terça-feira (21). Trump classificou o acordo de cessar-fogo como "fim da guerra" e afirmou que Gaza será "refeita".

O que aconteceu

O presidente dos EUA disse que seu governo "encerrou a guerra". Apesar disso, o gabinete de segurança israelense ainda não aprovou o acordo de cessar-fogo. A declaração de Trump foi feita na tarde de hoje. "Terminamos a guerra e... em uma base muito maior, criamos a paz, e acredito que será uma paz duradoura, espero que seja uma paz eterna", acrescentou.

Trump afirmou que reféns devem ser soltos na próxima semana. O republicano, no entanto, não deu detalhes como será a entrega dos prisioneiros. "Como vocês sabem, ontem à noite alcançamos um avanço significativo no Oriente Médio, algo que as pessoas diziam que nunca seria alcançado", citou Trump em uma reunião de gabinete transmitida ao vivo. Veja aqui quem são os reféns.