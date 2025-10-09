'Surfe no metrô': o que é desafio fatal das redes que assusta governo de NY

O subway surfing envolve diversos riscos, que podem ser fatais. Além da possibilidade de morrer por conta dos traumas causados pela queda em alta velocidade, os jovens podem ser esmagados entre o trem e as paredes do túnel e serem eletrocutados pelos trilhos de alta voltagem do metrô.

Segundo a agência de notícias Associated Press, seis pessoas morreram ao realizar o desafio em 2024, e outras cinco em 2023. De acordo com o Departamento de Polícia de Nova York, as prisões de supostos "surfistas de metrô" aumentaram para 229 no ano passado, contra 135 no ano anterior. A maioria dos envolvidos era menino com média de idade em torno de 14 anos. O mais novo, porém, tinha 9 anos.

No último sábado, duas meninas morreram enquanto faziam o desafio. Conforme a AP, as garotas, de 12 e 13 anos, estavam realizando o subway surfing e foram encontradas inconscientes próximas à estação da Avenida Marcy, no Brooklyn. Ambas foram declaradas mortas no local. O caso mobilizou as autoridades, em especial a MTA —sigla em inglês para Metropolitan Transportation Authority, órgão que opera o sistema de transporte público de Nova York, incluindo o metrô.

É de partir o coração que duas meninas tenham partido porque, de alguma forma, achavam que andar do lado de fora de um vagão do metrô era uma brincadeira aceitável. Pais, professores e amigos precisam deixar claro para seus entes queridos: subir em um vagão do metrô não é 'surfar' —é suicídio. Demetrius Crichlow, presidente da MTA, em comunicado

Autoridades em NY inovam para alertar população

O governo local vem atuando em diferentes frentes para reduzir a incidência da prática. Uma das medidas adotadas é o uso de drones, que sobrevoam os vagões para flagrar eventuais pessoas em cima das composições. Em suas redes sociais, a MTA lançou a campanha "Ride inside, stay alive" (algo como "Fique dentro [do metrô], fique vivo").