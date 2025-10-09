Assine UOL
De Olho no Mundo

Trégua em Gaza: bastidores do acordo e desafios à paz

Irineu Machado, do UOL
Crianças palestinas comemoram anúncio de trégua em campo de deslocados em Nuseirat, em Gaza
Crianças palestinas comemoram anúncio de trégua em campo de deslocados em Nuseirat, em Gaza Imagem: Eyad Baba/AFP

Cessar-fogo em Gaza: acordo histórico e incertezas

  • Acordo e reações: mediado pela Casa Branca, Israel e Hamas aceitaram a primeira fase de um plano de 20 pontos proposto por Donald Trump. O acordo prevê a libertação imediata dos cerca de 20 reféns vivos em Gaza, uma retirada parcial das Forças de Defesa de Israel para uma linha ainda a ser definida e a entrada de ajuda humanitária. A trégua foi celebrada por israelenses na Praça dos Reféns em Tel Aviv e acompanhada com ansiedade pelos palestinos em Gaza.
  • Perspectivas da imprensa: o podcast "Today in Focus", do The Guardian, trouxe depoimentos de moradoras de Gaza que misturam alívio e dor, lembrando que a guerra causou traumas profundos e que a população ainda enfrenta escassez de alimentos e abrigos. Já um editorial do Washington Post classificou o pacto como "rendição total do Hamas" e defendeu que Trump merece o Nobel da Paz por seu histórico de mediação, embora ressalte que a desmilitarização do grupo e a futura administração de Gaza continuam em aberto.
  • Bastidores e obstáculos: reportagens destacam que o caminho para a paz é longo. Segundo a Reuters, Trump exerceu forte pressão sobre Netanyahu para aceitar o acordo e ceder em pontos sensíveis, mas "questões difíceis permanecem". O The Wall Street Journal acrescenta que negociadores ainda discutem o mapa exato da retirada israelense e a lista de prisioneiros a serem libertados; Hamas pede retirada de 70% da Faixa, enquanto Israel quer sair de menos território.
  • Contexto humano: jornalistas do New York Times contam que dos 48 reféns ainda em Gaza, Israel acredita que 20 estão vivos. A lista inclui soldados, jovens que trabalhavam no festival Nova e até um estudante nepalês; muitos familiares vivem há quase dois anos em vigília, esperando o retorno de pais, irmãos e filhos.

Negociações finais: os detalhes que podem travar a paz

  • Mapa da retirada: mediadores egípcios, catarianos e americanos tentam convencer Israel e Hamas a concordarem com as linhas exatas para a retirada militar. O Hamas insiste em uma retirada de 70% da faixa, enquanto Israel quer manter presença maior. A definição dessas linhas é crucial para o sucesso do acordo.
  • Troca de prisioneiros: além dos reféns vivos, o acordo prevê que Hamas entregue os corpos de cerca de 28 israelenses mortos. Em troca, Israel libertaria 250 palestinos condenados à prisão perpétua e 1.700 detidos durante a guerra. A lista final ainda está sendo negociada, e críticos alertam que divergências sobre nomes podem atrasar a libertação.
  • Fases seguintes: o plano de Trump prevê uma "força de estabilização" liderada por países árabes e um comitê palestino tecnocrata para administrar Gaza. Israel exige o desarmamento total do Hamas, enquanto o grupo insiste em discutir uma eventual criação de Estado palestino. Essa discrepância será o teste decisivo para a viabilidade da paz.

Estados Unidos e Argentina firmam swap bilionário

  • Ajuda de US$ 20 bilhões: para aliviar a falta de dólares na Argentina, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou a compra de pesos no mercado e um acordo de swap de US$?20 bilhões com o Banco Central argentino. Segundo Bessent, apenas Washington poderia agir com rapidez para estabilizar os mercados, e o pacto tem apoio do FMI.
  • Reformas de Milei: Bessent elogiou as políticas de Javier Milei, afirmando que "quando ancoradas na disciplina fiscal, são sólidas" e prometeu incentivar investimentos americanos. Democratas como Chuck Schumer e Elizabeth Warren criticaram o auxílio, dizendo que o dinheiro deveria ser usado em programas domésticos.
  • Impacto político: o acordo dá fôlego ao governo argentino antes das eleições legislativas de 26 de outubro. Milei, que visitará Trump na Casa Branca em 14 de outubro, celebrou a notícia como prova de confiança americana em sua agenda liberal.

Putin admite ter derrubado avião do Azerbaijão

China endurece controle sobre terras-raras

  • Novas restrições: Pequim anunciou que tecnologias para minerar, processar ou reciclar terras raras só serão exportadas com autorização do governo. Itens de uso dual podem ter licença negada, e defesa não poderá adquirir certos materiais.
  • Pressão geopolítica: a medida, que antecede encontro entre Trump e Xi Jinping, é vista como resposta às sanções americanas e ameaça cadeias de suprimento globais. Analistas apontam que países como EUA e Austrália precisarão acelerar projetos próprios para reduzir a dependência chinesa.
Continua após a publicidade

Colômbia acusa EUA em ataques a "narcobarcos"

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.