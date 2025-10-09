Trégua em Gaza: bastidores do acordo e desafios à paz

Cessar-fogo em Gaza: acordo histórico e incertezas
- Acordo e reações: mediado pela Casa Branca, Israel e Hamas aceitaram a primeira fase de um plano de 20 pontos proposto por Donald Trump. O acordo prevê a libertação imediata dos cerca de 20 reféns vivos em Gaza, uma retirada parcial das Forças de Defesa de Israel para uma linha ainda a ser definida e a entrada de ajuda humanitária. A trégua foi celebrada por israelenses na Praça dos Reféns em Tel Aviv e acompanhada com ansiedade pelos palestinos em Gaza.
- Perspectivas da imprensa: o podcast "Today in Focus", do The Guardian, trouxe depoimentos de moradoras de Gaza que misturam alívio e dor, lembrando que a guerra causou traumas profundos e que a população ainda enfrenta escassez de alimentos e abrigos. Já um editorial do Washington Post classificou o pacto como "rendição total do Hamas" e defendeu que Trump merece o Nobel da Paz por seu histórico de mediação, embora ressalte que a desmilitarização do grupo e a futura administração de Gaza continuam em aberto.
- Bastidores e obstáculos: reportagens destacam que o caminho para a paz é longo. Segundo a Reuters, Trump exerceu forte pressão sobre Netanyahu para aceitar o acordo e ceder em pontos sensíveis, mas "questões difíceis permanecem". O The Wall Street Journal acrescenta que negociadores ainda discutem o mapa exato da retirada israelense e a lista de prisioneiros a serem libertados; Hamas pede retirada de 70% da Faixa, enquanto Israel quer sair de menos território.
- Contexto humano: jornalistas do New York Times contam que dos 48 reféns ainda em Gaza, Israel acredita que 20 estão vivos. A lista inclui soldados, jovens que trabalhavam no festival Nova e até um estudante nepalês; muitos familiares vivem há quase dois anos em vigília, esperando o retorno de pais, irmãos e filhos.
Negociações finais: os detalhes que podem travar a paz
- Mapa da retirada: mediadores egípcios, catarianos e americanos tentam convencer Israel e Hamas a concordarem com as linhas exatas para a retirada militar. O Hamas insiste em uma retirada de 70% da faixa, enquanto Israel quer manter presença maior. A definição dessas linhas é crucial para o sucesso do acordo.
- Troca de prisioneiros: além dos reféns vivos, o acordo prevê que Hamas entregue os corpos de cerca de 28 israelenses mortos. Em troca, Israel libertaria 250 palestinos condenados à prisão perpétua e 1.700 detidos durante a guerra. A lista final ainda está sendo negociada, e críticos alertam que divergências sobre nomes podem atrasar a libertação.
- Fases seguintes: o plano de Trump prevê uma "força de estabilização" liderada por países árabes e um comitê palestino tecnocrata para administrar Gaza. Israel exige o desarmamento total do Hamas, enquanto o grupo insiste em discutir uma eventual criação de Estado palestino. Essa discrepância será o teste decisivo para a viabilidade da paz.
Estados Unidos e Argentina firmam swap bilionário
- Ajuda de US$ 20 bilhões: para aliviar a falta de dólares na Argentina, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou a compra de pesos no mercado e um acordo de swap de US$?20 bilhões com o Banco Central argentino. Segundo Bessent, apenas Washington poderia agir com rapidez para estabilizar os mercados, e o pacto tem apoio do FMI.
- Reformas de Milei: Bessent elogiou as políticas de Javier Milei, afirmando que "quando ancoradas na disciplina fiscal, são sólidas" e prometeu incentivar investimentos americanos. Democratas como Chuck Schumer e Elizabeth Warren criticaram o auxílio, dizendo que o dinheiro deveria ser usado em programas domésticos.
- Impacto político: o acordo dá fôlego ao governo argentino antes das eleições legislativas de 26 de outubro. Milei, que visitará Trump na Casa Branca em 14 de outubro, celebrou a notícia como prova de confiança americana em sua agenda liberal.
Putin admite ter derrubado avião do Azerbaijão
- Confissão inédita: o presidente russo Vladimir Putin reconheceu que defesas russas abateram um Embraer 190 da Azerbaijan Airlines em dezembro de 2024. O incidente, que matou 38 pessoas, ocorreu quando mísseis russos explodiram perto da aeronave.
- Responsabilidade e indenização: Putin prometeu compensar as famílias e punir os responsáveis. A admissão encerra meses de tensão com o Azerbaijão e mostra rarefeita transparência em Moscou.
China endurece controle sobre terras-raras
- Novas restrições: Pequim anunciou que tecnologias para minerar, processar ou reciclar terras raras só serão exportadas com autorização do governo. Itens de uso dual podem ter licença negada, e defesa não poderá adquirir certos materiais.
- Pressão geopolítica: a medida, que antecede encontro entre Trump e Xi Jinping, é vista como resposta às sanções americanas e ameaça cadeias de suprimento globais. Analistas apontam que países como EUA e Austrália precisarão acelerar projetos próprios para reduzir a dependência chinesa.
Colômbia acusa EUA em ataques a "narcobarcos"
- Denúncias do presidente: Gustavo Petro afirmou que barcos destruídos pela Força Aérea americana no Caribe transportavam colombianos e que Washington abriu um "novo teatro de guerra". Segundo ele, quatro ataques desde setembro mataram 21 pessoas.
- Resposta de Washington: a Casa Branca negou ter matado colombianos, mas fontes anônimas disseram a jornais americanos que havia cidadãos do país em um dos barcos. A acusação agrava tensões entre Bogotá e Washington.
