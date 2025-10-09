Trump diz que aumentará a pressão para acabar com guerra na Ucrânia

Na ocasião, Keir Starmer reiterou que precisavam "aumentar a pressão" sobre Putin. O premiê britânico há meses assume o papel de intermediário entre Trump e os europeus no conflito na Ucrânia. "Foi apenas quando o presidente Trump exerceu pressão sobre Putin que ele realmente demonstrou alguma disposição para agir", afirmou Starmer.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, já havia dito em 24 de setembro que Trump estava "cada vez mais impaciente" com Moscou. Na época, o presidente americano fez uma reviravolta na ONU, ao sugerir que a Ucrânia não apenas poderia recuperar todo o território que perdeu militarmente para a Rússia, mas "inclusive ir além".

"O presidente está ficando cada vez mais impaciente com os russos porque sente que não estão contribuindo o suficiente para encerrar a guerra", disse Vance durante uma viagem à Carolina do Norte. "Se os russos se negam a negociar de boa-fé, acho que será muito, mas muito ruim para o seu país", acrescentou.

O secretário de Estado Marco Rubio, pediu o fim da "matança" na Ucrânia ao ministro de relações exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Em reunião realizada em setembro, Rubio exigiu que Moscou "tome medidas significativas para uma solução duradoura", conforme o Departamento de Estado. Lavrov respondeu, segundo uma nota do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, destacando "o caráter inaceitável dos planos promovidos por Kiev e algumas capitais europeias destinados a prolongar o conflito".

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, havia elogiado Trump após sua inesperada mudança de postura sobre o conflito. Ao mesmo tempo, disse que a Otan por si só não poderia garantir a segurança de seu país: "Devido ao fato de as instituições internacionais serem fracas demais, esta loucura contínua. Mesmo que faça parte da aliança militar de longa data [Otan], isso não significa automaticamente que você está seguro", declarou Zelensky perante a Assembleia Geral da ONU, que aconteceu mês passado, em Nova York.

Sugestão de Trump de que a Ucrânia poderia vencer a guerra, com o apoio da União Europeia e da Otan, vai contra seu discurso anterior. Durante meses, o republicano passou meses afirmando que a Ucrânia não recuperaria partes de seu território tomadas pela Rússia.