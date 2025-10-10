Assine UOL
Internacional

Entrega de reféns e saída de Israel: o que se sabe do acordo de paz em Gaza

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Palestinos correm para se proteger de ataque israelense em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza
Palestinos correm para se proteger de ataque israelense em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza Imagem: Bashar Taleb/AFP

O acordo de paz firmado ontem entre o Hamas e Israel para a Faixa de Gaza ainda levanta dúvidas sobre como será implementado.

O que se sabe

O Hamas anunciou o fim da guerra e a formalização de um cessar-fogo permanente com Israel. Horas depois, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse ter aprovado o acordo final para a libertação de todos os reféns vivos e mortos, mas não detalhou outras medidas. O pronunciamento israelense ocorreu após o premiê realizar reuniões com ministros e, depois, com enviados pelo governo dos EUA.

O cessar-fogo entrará em vigor 24 horas após a assinatura entre Hamas e Israel. Outros detalhes do acordo ainda não estão claros e não se sabe se as 20 medidas propostas por Donald Trump serão seguidas. A transição de governo na Faixa de Gaza também não foi detalhada. Outro ponto que não foi esclarecido é se o grupo extremista irá entregar as suas armas e quem será responsável por reconstruir o território devastado.

Na sequência, a expectativa é que o Exército de Israel inicie a retirada de tropas para novas linhas ainda na Faixa de Gaza. O recuo dos militares para uma primeira linha deve ocorrer até 24 horas após o anúncio do acordo.

Depois, começa o prazo de até 72 horas para o Hamas libertar todos os reféns israelenses, vivos ou mortos. É estimado que 20 reféns vivos e cerca de 28 mortos estejam sob posse dos extremistas. Trump estima que todos estarão livres até terça-feira (14). Não foi detalhado se a libertação dos reféns vivos será priorizada e como será feita a entrega. Veja aqui quem são os reféns.

É esperado que Israel também liberte quase dois mil prisioneiros palestinos. A medida inclui aqueles que foram condenados à prisão perpétua.

EUA enviarão cerca de 200 soldados para monitorar o cumprimento do acordo. Militares do Egito, Qatar e Turquia também devem participar. Segundo informações das agências AFP e AP, fontes disseram que será estabelecido um "centro de coordenação civil-militar" em Israel que ajudará a facilitar o fluxo de ajuda humanitária, bem como assistência logística e de segurança para o território.

Analistas ouvidos pela Reuters dizem que o primeiro desafio será colocar em prática o acordado no papel. Eles destacam que, após a primeira etapa, os negociadores devem abordar outros tópicos dos 20 pontos propostos pelos EUA, sob os quais ambos os lados têm fortes desacordos, incluindo a governança de Gaz no pós-guerra.

"É um erro pensar que tudo isso está resolvido", disse especialista à Reuters. Segundo Jonathan Alterman, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, em Washington, deve haver "alguns momentos de tensão nas próximas semanas".

Negociações no Egito e reuniões em Israel

Netanyahu se reuniu com autoridades norte-americanas em Tel Aviv. Após o fim do encontro, premiê israelense gravou um vídeo ao lado de Steve Witkoff, enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, e o genro de Donald Trump, Jared Kushner, que chegaram a Israel na noite de ontem, após participarem das negociações no Egito.

Esforços dos EUA, Israel e soldados israelenses criaram uma "pressão militar e diplomática" que isolou o Hamas, disse Netanyahu. "Acredito que isso nos trouxe até aqui", declarou após a reunião. O premiê também agradeceu Witkoff e Kushner pelos esforços para a assinatura do acordo de paz.

Netanyahu conversa com Steve Witkoff e Jared Kushner
Netanyahu conversa com Steve Witkoff e Jared Kushner Imagem: Reprodução/X/@IsraeliPM

Representantes de Israel e do Hamas fizeram reunião no Egito. Delegações dos Estados Unidos, Turquia e Qatar também enviaram representantes para integrar as conversas em Sharm el-Sheikh.

Hamas fala em Estado Palestino

Representante do Hamas disse que continuará os trabalhos para alcançar os interesses do povo palestino. Em comunicado televisionado, o negociador-chefe do grupo e líder político exilado, Khalil al-Hayya, falou da criação do Estado da Palestina.

Khalil al-Hayya também acusou Israel de perpetrar o massacre e frustrar os esforços de mediadores por diversas vezes. Ele relembrou um acordo de janeiro em que Israel teria descumprido, acrescentando que o grupo continuou tentando negociações indiretas e fez "todos os esforços possíveis para deter a agressão e encerrar a guerra de extermínio".

Em outros momentos, Netanyahu foi categórico ao afirmar que "não haverá Estado palestino". Após o acordo, porém, não se sabe qual será a postura do premiê. No fim de setembro, o líder israelense afirmou que a eventual criação colocaria em risco a sobrevivência de Israel e que medida favoreceria o Hamas.

Trump disse que "ninguém será obrigado a deixar Gaza" e que o acordo de cessar-fogo fará "maravilhas" pela região. A fala ocorreu ontem enquanto o republicano recebia o presidente finlandês, Alexander Stubb, no Salão Oval da Casa Branca. "Há uma riqueza tremenda nessa parte do mundo. (...) Acho que veremos alguns países extraordinários se mobilizando, investindo muito dinheiro e cuidando das coisas".

Uma viagem para o Oriente Médio na próxima semana está nos planos do presidente. Trump citou a possibilidade, mas esclareceu que a data ainda não foi definida. Ele apenas ressaltou que irá ao Egito para participar de uma cerimônia de assinatura do acordo de cessar-fogo.

Troca de reféns

Parte dos 20 reféns que podem estar vivos
Parte dos 20 reféns que podem estar vivos Imagem: Divulgação
Hamas entregou anteontem uma lista de prisioneiros que devem ser trocados pelos reféns de Israel durante o cessar-fogo. Em comunicado divulgado nas redes do grupo extremista, Taher al-Nunu disse que a lista segue "critérios e números acordados" e que as negociações seguiam.

Parte dos reféns que podem estar vivos
Parte dos reféns que podem estar vivos Imagem: Divulgação

O plano inicial dos EUA prevê que Israel entregue 250 prisioneiros e 1.700 pessoas detidas desde o início da guerra após a libertação dos reféns que estão em Gaza. Todas as mulheres e crianças palestinas detidas desde 7 de outubro de 2023 devem ser libertas, segundo a lista de demandas do governo americano.

20 reféns israelenses seguem supostamente vivos após dois anos em cativeiro. O estado de saúde, assim como o destino deles, porém, é incerto. Em alguns casos, reféns que se acreditavam vivos retornaram a Israel em um caixão, como o franco-israelense Ohad Yahalomi, em fevereiro.

(Com AFP e Reuters)

