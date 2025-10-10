Entrega de reféns e saída de Israel: o que se sabe do acordo de paz em Gaza

Na sequência, a expectativa é que o Exército de Israel inicie a retirada de tropas para novas linhas ainda na Faixa de Gaza. O recuo dos militares para uma primeira linha deve ocorrer até 24 horas após o anúncio do acordo.

Depois, começa o prazo de até 72 horas para o Hamas libertar todos os reféns israelenses, vivos ou mortos. É estimado que 20 reféns vivos e cerca de 28 mortos estejam sob posse dos extremistas. Trump estima que todos estarão livres até terça-feira (14). Não foi detalhado se a libertação dos reféns vivos será priorizada e como será feita a entrega. Veja aqui quem são os reféns.

É esperado que Israel também liberte quase dois mil prisioneiros palestinos. A medida inclui aqueles que foram condenados à prisão perpétua.

EUA enviarão cerca de 200 soldados para monitorar o cumprimento do acordo. Militares do Egito, Qatar e Turquia também devem participar. Segundo informações das agências AFP e AP, fontes disseram que será estabelecido um "centro de coordenação civil-militar" em Israel que ajudará a facilitar o fluxo de ajuda humanitária, bem como assistência logística e de segurança para o território.

Analistas ouvidos pela Reuters dizem que o primeiro desafio será colocar em prática o acordado no papel. Eles destacam que, após a primeira etapa, os negociadores devem abordar outros tópicos dos 20 pontos propostos pelos EUA, sob os quais ambos os lados têm fortes desacordos, incluindo a governança de Gaz no pós-guerra.

"É um erro pensar que tudo isso está resolvido", disse especialista à Reuters. Segundo Jonathan Alterman, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, em Washington, deve haver "alguns momentos de tensão nas próximas semanas".