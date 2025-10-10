'Estou em choque', diz María Corina Machado após vencer Nobel da Paz

Nossa querida María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025! Um merecido reconhecimento à longa luta de uma mulher e de todo um povo pela nossa liberdade e democracia.

Edmundo González, no X

Machado venceu pela sua luta em prol da democracia, segundo comitê

Quando os autoritários tomam o poder, é crucial reconhecer os corajosos defensores da liberdade que se levantam e resistem.

Comitê Norueguês do Nobel no anúncio da vencedora

Machado, uma engenheira industrial de 58 anos, foi impedida em 2024 pelos tribunais da Venezuela de concorrer à Presidência. Depois disso, ela se dedicou a fazer campanha para o ex-embaixador Edmundo González no pleito contra o presidente Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013. Desde então, ela vive escondida e seu paradeiro é desconhecido.

Vários membros do círculo íntimo de Machado foram presos ou são procurados. Dentre eles, além de González, estão seu chefe de segurança na época da campanha e seis membros de sua equipe, que se refugiaram na embaixada da Argentina depois que promotores emitiram mandados de prisão contra eles.

Machado é a primeira venezuelana a ganhar o Prêmio Nobel da Paz e a sexta da América Latina. Não se sabe, porém, se ela poderá comparecer à cerimônia de premiação em Oslo no dia 10 de dezembro.