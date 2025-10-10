Gabinete de Netanyahu critica Comitê Nobel da Paz e enaltece Trump

Comitê Norueguês do Nobel priorizou "a política acima da paz", disse o diretor de comunicação do governo norte-americano, Steven Cheung. "O presidente Trump continuará firmando acordos de paz, encerrando guerras e salvando vidas. Ele tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, capaz de mover montanhas com a força de sua vontade. O Comitê Nobel provou que prioriza a política acima da paz", divulgou Cheung em sua conta no X.

Trump tem afirmado que seria merecedor do prêmio, pelos esforços para por fim a guerra na Faixa de Gaza. Ainda segundo o republicano, ele teria acabado com sete guerras. Declaração foi dada em discurso na Assembleia Geral da ONU, que aconteceu no mês passado.

Machado venceu pela sua luta em prol da democracia, segundo comitê

Quando os autoritários tomam o poder, é crucial reconhecer os corajosos defensores da liberdade que se levantam e resistem.

Comitê Norueguês do Nobel no anúncio da vencedora

Maria, uma engenheira industrial de 58 anos, foi impedida em 2024 pelos tribunais da Venezuela de concorrer à Presidência. Depois disso, ela se dedicou a fazer campanha para o ex-embaixador Edmundo González no pleito contra o presidente Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013. Desde então, ela vive escondida e seu paradeiro é desconhecido.

Vários membros do círculo íntimo de Machado foram presos ou são procurados. Dentre eles, além de González, estão seu chefe de segurança na época da campanha e seis membros de sua equipe, que se refugiaram na embaixada da Argentina depois que promotores emitiram mandados de prisão contra eles.