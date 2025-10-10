Hamas anuncia início da ajuda a Gaza no sábado e reabertura de Rafah

A reabertura da passagem de Rafah, que também beneficiará civis, vai ajudar o fluxo de ajuda. Além disso, manter o fornecimento de produtos delicados como combustíveis e gás exige infraestrutura e garantias de segurança para os transportes.

Cessar-fogo começou oficialmente na manhã de hoje, às 6h (de Brasília). "Aproximadamente 200.000 pessoas voltaram ao norte de Gaza hoje", declarou Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil que opera sob a autoridade do governo do grupo islamista palestino Hamas.

Retorno a Gaza coincide com a retirada das tropas israelenses. O gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, confirmou que seus soldados "começaram a se posicionar ao longo das linhas de retirada, em preparação para o acordo de cessar-fogo e para o retorno dos reféns".

Trégua na guerra faz parte de primeira parte de acordo firmado nesta semana. Nos próximos dias, os dois lados devem aprofundar as discussões sobre a libertação dos 48 reféns israelenses, dos quais 20 estima-se que estejam vivos, e de prisioneiros palestinos. Trump disse acreditar que troca comece na segunda-feira.

Palestinos e israelenses comemoram o acordo. Acampamentos foram palco de celebrações de palestinos. Durante os mais de dois anos de guerra, mais de 60 mil foram mortos e cerca de 1.200 do lado israelense. Já em Israel, famílias se reuniram na Praça dos Reféns.

Com informações da AFP