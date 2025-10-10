Tropas de Israel começam retirada após início do cessar-fogo em Gaza

Hamas fala em Estado Palestino

Representante do Hamas disse que continuará os trabalhos para alcançar os interesses do povo palestino. Em comunicado televisionado, o negociador-chefe do grupo e líder político exilado, Khalil al-Hayya, falou da criação do Estado da Palestina.

Khalil al-Hayya também acusou Israel de perpetrar o massacre e frustrar os esforços de mediadores por diversas vezes. Ele relembrou um acordo de janeiro em que Israel teria descumprido, acrescentando que o grupo continuou tentando negociações indiretas e fez "todos os esforços possíveis para deter a agressão e encerrar a guerra de extermínio".

Em outros momentos, Netanyahu foi categórico ao afirmar que "não haverá Estado palestino". Após o acordo, porém, não se sabe qual será a postura do premiê. No fim de setembro, o líder israelense afirmou que a eventual criação colocaria em risco a sobrevivência de Israel e que medida favoreceria o Hamas.

Trump disse que "ninguém será obrigado a deixar Gaza" e que o acordo de cessar-fogo fará "maravilhas" pela região. A fala ocorreu ontem enquanto o republicano recebia o presidente finlandês, Alexander Stubb, no Salão Oval da Casa Branca. "Há uma riqueza tremenda nessa parte do mundo. (...) Acho que veremos alguns países extraordinários se mobilizando, investindo muito dinheiro e cuidando das coisas".

Uma viagem para o Oriente Médio na próxima semana está nos planos do presidente. Trump citou a possibilidade, mas esclareceu que a data ainda não foi definida. Ele apenas ressaltou que irá ao Egito para participar de uma cerimônia de assinatura do acordo de cessar-fogo.