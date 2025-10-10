Professor descobre rocha de 4 toneladas ao tentar remover pedra do jardim

O professor Brendan Dudas, de 31 anos, teve uma surpresa ao tentar remover uma pedra do jardim de sua casa, em Indianápolis, nos Estados Unidos. O que parecia um pequeno obstáculo para o cortador de grama revelou-se um bloco de cerca de 4,6 toneladas, que precisou ser removido com a ajuda de um guindaste.

O que aconteceu

Dudas, que se mudou para a casa em 2017 com a esposa e o filho, contou à revista People que o incômodo com a pedra era antigo. "Eu ficava encarando essa pedra que saía do chão. Como estava entediado nas férias de verão, decidi que ia cavar e descobrir o que era aquilo", relatou.

Professor acreditava que seria um trabalho simples. Ele se inspirou em vídeos do canal @TheLawnTools no TikTok, página conhecida por mostrar um especialista removendo pedras e blocos do jardim. No entanto, assim que começou a escavar, percebeu que a "pedra" era muito maior do que parecia.