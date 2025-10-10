Filipinas emite alerta de tsunami após terremoto de magnitude 7,6

As Filipinas emitiram hoje (10, data local — noite de ontem no Brasil) um alerta de tsunami depois que um terremoto de magnitude 7,6 sacudiu o sul do arquipélago, gerando temor de danos e réplicas, informou o serviço sismológico nacional do país.
O que aconteceu
O tremor foi registrado na segunda maior ilha do arquipélago. O abalo ocorreu às 9h43 locais (22h43 da quinta-feira em Brasília) a cerca de 20 km da cidade de Manay, na grande ilha de Mindanau, a uma profundidade de 10 km, de acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).
"É esperado um tsunami destrutivo com ondas de uma altura que pode colocar vidas humanas em perigo" informou o Instituto filipino de Vulcanologia e Sismologia, além de recomendar que pessoas nos litorais da parte leste, centro e sul das Filipinas se dirijam imediatamente para áreas mais elevadas, alertando que são esperadas ondas entre 1 a 3 metros.
"Ondas de tsunami são possíveis para as costas localizadas a até 300 km do epicentro", informou O Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA. Após o tremor inicial, uma réplica de magnitude 5,9 também foi registrada na ilha de Mindanau que abriga cerca de 25 milhões de habitantes.
O órgão de monitoramento de tsunamis americano também emitiu alertas para Indonésia Palau, onde são esperadas ondas de 30 cm a 1 metro. Até o momento não há registro de danos ou vítimas.
Abalo acontece duas semanas depois de outro forte tremor 6,9 graus de magnitude que deixou 72 mortos e cerca de 72 mil atingidos na ilha de Cebu, perto da cidade de Bogo - que tem quase 90.000 habitantes - em 30 de setembro.
Terremoto do fim de setembro foi captado por câmera durante etapa de um concurso de beleza. A candidata brasileira Isabela Fernandes, que concorria com candidatas de todos os continentes, se apresentava no momento do tremor.
Na ocasião, acontecia uma etapa do concurso e a brasileira desfilava quando o tremor foi sentido. Ela foi ajudada para sair do palco e tranquilizou os fãs nas redes sociais: "Estamos bem, graças a Deus".
Após o concurso de beleza ser adiado por uma semana, a brasileira Isabela Fernandes venceu o Miss Asia Pacific International 2025. A segunda colocada foi a representante da casa Anita Gomez, a Miss Filipinas.
*Com informações da AFP
