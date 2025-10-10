Assine UOL
Filipinas emite alerta de tsunami após terremoto de magnitude 7,6

Do UOL, em São Paulo*
Socorristas ajudam pessoas após terremoto de 6,9 pontos de magnitude nas Filipinas em setembro de 2025
Socorristas ajudam pessoas após terremoto de 6,9 pontos de magnitude nas Filipinas em setembro de 2025 Imagem: TED ALJIBE / AFP

As Filipinas emitiram hoje (10, data local — noite de ontem no Brasil) um alerta de tsunami depois que um terremoto de magnitude 7,6 sacudiu o sul do arquipélago, gerando temor de danos e réplicas, informou o serviço sismológico nacional do país.

O que aconteceu

O tremor foi registrado na segunda maior ilha do arquipélago. O abalo ocorreu às 9h43 locais (22h43 da quinta-feira em Brasília) a cerca de 20 km da cidade de Manay, na grande ilha de Mindanau, a uma profundidade de 10 km, de acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

"É esperado um tsunami destrutivo com ondas de uma altura que pode colocar vidas humanas em perigo" informou o Instituto filipino de Vulcanologia e Sismologia, além de recomendar que pessoas nos litorais da parte leste, centro e sul das Filipinas se dirijam imediatamente para áreas mais elevadas, alertando que são esperadas ondas entre 1 a 3 metros.

"Ondas de tsunami são possíveis para as costas localizadas a até 300 km do epicentro", informou O Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA. Após o tremor inicial, uma réplica de magnitude 5,9 também foi registrada na ilha de Mindanau que abriga cerca de 25 milhões de habitantes.

O órgão de monitoramento de tsunamis americano também emitiu alertas para Indonésia Palau, onde são esperadas ondas de 30 cm a 1 metro. Até o momento não há registro de danos ou vítimas.

Abalo acontece duas semanas depois de outro forte tremor 6,9 graus de magnitude que deixou 72 mortos e cerca de 72 mil atingidos na ilha de Cebu, perto da cidade de Bogo - que tem quase 90.000 habitantes - em 30 de setembro.

Terremoto do fim de setembro foi captado por câmera durante etapa de um concurso de beleza. A candidata brasileira Isabela Fernandes, que concorria com candidatas de todos os continentes, se apresentava no momento do tremor.

Na ocasião, acontecia uma etapa do concurso e a brasileira desfilava quando o tremor foi sentido. Ela foi ajudada para sair do palco e tranquilizou os fãs nas redes sociais: "Estamos bem, graças a Deus".

Após o concurso de beleza ser adiado por uma semana, a brasileira Isabela Fernandes venceu o Miss Asia Pacific International 2025. A segunda colocada foi a representante da casa Anita Gomez, a Miss Filipinas.

*Com informações da AFP

