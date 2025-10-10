Filipinas emite alerta de tsunami após terremoto de magnitude 7,6

"Ondas de tsunami são possíveis para as costas localizadas a até 300 km do epicentro", informou O Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA. Após o tremor inicial, uma réplica de magnitude 5,9 também foi registrada na ilha de Mindanau que abriga cerca de 25 milhões de habitantes.

O órgão de monitoramento de tsunamis americano também emitiu alertas para Indonésia Palau, onde são esperadas ondas de 30 cm a 1 metro. Até o momento não há registro de danos ou vítimas.

Abalo acontece duas semanas depois de outro forte tremor 6,9 graus de magnitude que deixou 72 mortos e cerca de 72 mil atingidos na ilha de Cebu, perto da cidade de Bogo - que tem quase 90.000 habitantes - em 30 de setembro.

Terremoto do fim de setembro foi captado por câmera durante etapa de um concurso de beleza. A candidata brasileira Isabela Fernandes, que concorria com candidatas de todos os continentes, se apresentava no momento do tremor.

Na ocasião, acontecia uma etapa do concurso e a brasileira desfilava quando o tremor foi sentido. Ela foi ajudada para sair do palco e tranquilizou os fãs nas redes sociais: "Estamos bem, graças a Deus".

Após o concurso de beleza ser adiado por uma semana, a brasileira Isabela Fernandes venceu o Miss Asia Pacific International 2025. A segunda colocada foi a representante da casa Anita Gomez, a Miss Filipinas.