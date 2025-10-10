Vencedora do Nobel da Paz de 2025 já criticou Lula e elogiou Trump e Milei

Eu chorando, presidente Lula? Você está dizendo isso porque sou mulher? Você não me conhece. Luto para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm o direito de fazê-lo numa eleição presidencial livre em que derrotarei Maduro. Você está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados que afirma apoiar.

Maria Corina Machado em publicação na rede social X

A candidata da oposição, vencedora das primárias, foi considerada inelegível pela Suprema Corte venezuelana em janeiro daquele ano. A decisão fez com que os Estados Unidos voltassem a sancionar setores de petróleo e gás do país após acusações de que a inelegibilidade afetasse o Acordo de Barbados, que previu diálogo político entre o governo de Maduro e a oposição.

Lula defendeu a realização de eleições transparentes da Venezuela e pediu "presunção de inocência" a Maduro. Em evento com o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, o petista afirmou que "não se pode colocar dúvidas antes de as eleições acontecerem".

Elogios a Trump e Milei

Ex-deputada María Corina elogiou Donald Trump. Em 19 de abril de 2024, ela disse que o americano tem sido um "aliado consistente" na causa democrática da Venezuela e que "está apoiando o povo com a estratégia certa." As declarações ocorreram em entrevista ao Estadão.

Líder da oposição na Venezuela cobrou uma postura diferente do presidente do Brasil. "Lula poderia fazer muito mais", disse. "Esse é o momento de liderar com princípios. O que acontece agora na Venezuela vai definir o futuro da democracia na América Latina."