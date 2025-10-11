Israel transfere presos para troca por reféns; 500 mil retornam a Gaza

O Hamas, por sua vez, também começou a reunir os reféns, segundo os Estados Unidos. O acordo de cessar-fogo definiu que Israel liberte neste primeiro momento 250 prisioneiros palestinos em troca de 48 reféns israelenses mantidos em Gaza —vivos ou mortos. Entre os presos em Israel estão, inclusive, pessoas que cumprem penas de prisão perpétua por ataques.

Mais para frente, outros 1.700 palestinos devem ser libertados pelo Exército de Israel. Entre o grupo estão civis, incluindo mulheres e crianças, que foram capturados desde os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Enquanto isso, milhares de palestinos começam a voltar ao norte da Faixa de Gaza. Com o reposicionamento das tropas israelenses, deixando de ocupar 75% do território para 53%, os civis tentam recomeçar em meio aos escombros relatando destruição de bairros inteiros de suas cidades. Fontes disseram para a AFP que o clima é de alívio misturado com medo de que o acordo não se concretize integralmente.

Mais de 500 mil pessoas já retornaram à Cidade de Gaza entre sexta e sábado. A informação é de Mahmoud Basal, porta-voz da agência de ajuda que opera sob a autoridade do grupo islamista palestino Hamas. O Exército israelense alertou que algumas áreas no norte do território permanecem "extremamente perigosas" para a população civil.

Imagem: Mahmoud Issa/Reuters