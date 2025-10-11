Egito vai reunir Trump e líderes globais para discutir plano de paz em Gaza

Chefes mundiais vão discutir as próximas tratativas para o plano de paz na Faixa de Gaza. Ainda no encontro, deverá ser assinado o acordo de paz costurado no Egito, que pode dar fim ao conflito entre Israel e Hamas, que fez dois anos na última semana.

Espera-se que sejam definidas as próximas fases do cessar-fogo em Gaza. Em vigor desde ontem, o acordo prevê que o Hamas deve libertar até segunda-feira os 48 reféns israelenses que ainda estão sobre seu controle. Israel, por sua vez, vai deve libertar 250 prisioneiros palestinos que estão nas mãos do exército israelense.

Não se sabe se Benjamin Netanyahu participará da cúpula. Apesar disso, Trump se disse confiante com a manutenção do cessar-fogo, garantindo que os EUA vão auxiliar nas tratativas.

Israel começa a transferir presos

Cerca de 250 prisioneiros de Israel começaram a ser levados para uma prisão em Ofer, na Cisjordânia ocupada, e para Ketziot. Os locais, ao sul de Israel, ficam próximo da fronteira com o Egito e facilitarão a logística das trocas, segundo o serviço penitenciário israelense, em comunicado.

Os presos de Israel permanecem nessas prisões até ordem de líderes para continuar a operação de troca. Espera-se que o acordo seja concretizado e a troca com os reféns do Hamas aconteça até segunda-feira. Milhares de funcionários, incluindo agentes penitenciários, "trabalharam durante toda a noite para implementar a decisão do governo: 'O marco para a libertação de todos os reféns israelenses'", afirmou o serviço penitenciário.