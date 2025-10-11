'Pilha de entulhos': palestinos descrevem destruição ao voltar para casa

Mais de meio milhão de pessoas retornaram a Gaza apenas neste sábado após a declaração do fim da guerra entre Israel e Hamas. Enquanto alguns demonstram felicidade ao voltar para sua terra, outros sofrem com o cenário que encontram por lá após dois anos de conflitos.

O que aconteceu

Com o cessar-fogo decretado na sexta-feira, palestinos começaram a voltar às suas casas. "É um sentimento indescritível, louvado seja Deus", disse Nabila Basal à Reuters, enquanto viajava a pé com sua filha. Segundo ela, a menina havia sofrido um ferimento na cabeça durante os confrontos. "Estamos muito felizes pelo fato de a guerra ter parado e o sofrimento ter acabado", afirmou.

Muitos estavam com medo do que encontrariam ao chegar em casa. Um palestino chamado Salmi disse à AFP que ele e sua família caminharam por horas e que, a cada passo, o medo e a ansiedade sobre o que veriam só aumentavam.