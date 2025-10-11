'Quase em consenso', diz Trump sobre acordo de paz entre Israel e Hamas

Milhares de palestinos estão retornando para o norte de Gaza após a declaração do fim da guerra. Ainda há dúvidas sobre quem governará o território e se o Hamas será desarmado.

Israel já começou a transferir os presos que devem ser trocados pelos reféns que continuam sob poder do Hamas. O país deve liberar 250 prisioneiros —alguns condenados à prisão perpétua por ataques letais— em troca de 48 reféns, estejam eles vivos ou mortos.

Tropas americanas não irão para Gaza, mas o exército afirma que os Estados Unidos ajudarão a manter a paz na região. O almirante Brad Cooper, responsável pelo comando americano, publicou uma nota na rede social X dizendo que visitou o local e que as forças dos EUA vão apoiar a "estabilização pós-conflito". "Os filhos e as filhas da América, em uniforme, estão atendendo ao chamado para levar a paz ao Oriente Médio. (...) Esse grande esforço será realizado sem tropas americanas em solo em Gaza", declarou Cooper. Contudo, 200 soldados americanos estarão presentes para auxiliar na troca de prisioneiros por reféns.

Em comunicado, o Unicef afirmou que está pronto para enviar ajuda humanitária às crianças palestinas "que sofreram com esses dois anos de guerra". Em nota, a agência disse que tem mais de 1.300 caminhões preparados para levar "barracas, itens nutricionais, medicamentos e vacinas essenciais, kits de aprendizagem e recreação, além de suprimentos de água e saneamento".

Além disso, o Unicef informou que possui "equipes e parceiros dedicados atuando no local para fazer a diferença na vida das crianças". Agências de notícias registram que alimentos e suprimentos já começaram a chegar à região.