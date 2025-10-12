Hamas quer 7 líderes soltos em troca por reféns e nega que governará Gaza

Às vésperas da troca de reféns para cumprir o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, lideranças do Hamas tentam substituir a lista de prisioneiros que serão entregues por Israel. O grupo garante que entregará os prisioneiros amanhã e afirma que não participará do futuro governo do território após o fim do conflito.

O que aconteceu

Etapa inicial de acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas está em execução. A determinação assinada deve resultar na troca de reféns na manhã de segunda-feira, terceiro dia do cessar-fogo. O plano foi confirmado por Osama Hamdan, alto funcionário do grupo islamista que governa a Faixa de Gaza desde 2007. O primeiro-ministro de Israel, por sua vez, diz estar pronto para receber os reféns "imediatamente".

Hamas tenta alterar lista de prisioneiros que serão entregues por Israel. Um representante da autoridade palestina próximo às negociações contou que o grupo ainda luta pela libertação de sete prisioneiros de alto escalão. A lista divulgada por Israel prevê soltar 250 palestinos que cumprem penas de prisão perpétua e 1.700 moradores de Gaza detidos desde os ataques de 7 de outubro. O Hamas, por sua vez, se compromete em soltar 48 israelenses.