Pão de comunhão com imagem de Cristo de 1.300 anos é encontrado na Turquia

Escavadores localizaram, no sítio arqueológico de Topraktepe, na Turquia, pães carbonizados que teriam sido usados para a eucaristia há cerca de 1.300 anos. Além da imagem de Cristo desenhada, o alimento — que se preservou por ficar soterrado — tinha a inscrição: "Com a nossa gratidão a Jesus abençoado".

O que aconteceu

Estima-se que os cinco pães carbonizados encontrados datem dos séculos 7 ou 8 d.C. Em vez de apresentarem a imagem de um Cristo soberano e salvador, os alimentos retratavam Jesus como um agricultor ou semeador. Por isso, os escavadores acreditam que, na época, a fé estava fortemente ligada à fertilidade e ao trabalho no campo.

Esse pode ser o primeiro exemplar de hóstia da história. Por conta das imagens impressas nos pães, os arqueólogos acreditam que eles eram usados em algum tipo de ritual eucarístico, semelhante à comunhão que existe hoje na Igreja Católica.