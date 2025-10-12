Gelo não foi o único culpado por naufrágio na Antártida em 1915, diz estudo

Segundo Tuhkuri, o Endurance não havia sido projetado para as condições de compressão no gelo da Antártida. Para o pesquisador, ele foi elaborado para navegar em "condições mais fáceis na borda do gelo no Ártico".

Apesar de ter uma carcaça externa reforçada para resistir a possíveis colisões, a embarcação não contava com vigas diagonais internas, que a protegeriam da pressão do gelo. "As vigas e armações do convés do Endurance eram mais fracas do que as dos outros navios, ele não tinha vigas diagonais de suporte e não tinha vigas na área da casa de máquinas, levando a um sério enfraquecimento em uma parte significativa do casco", explica em seu estudo, publicado no periódico Polar Record.

O gelo compacto deriva no oceano aberto e cerca a Antártida. Movido pelas correntes do mar e pelos ventos, o gelo se comprime e colide com força, formando massas ainda maiores. "Quando duas placas de gelo colidem, formam o que chamamos de cristas de pressão", disse Tuhkuri à rede norte-americana CNN. "São como pequenas montanhas e podem ter dezenas de metros de espessura."

Assim como aconteceu com o Endurance, as embarcações podem ficar presas nestas montanhas de gelo. Caso houvesse alguma mudança nos ventos ou as correntes, o gelo se soltaria e o barco conseguiria sair do local. Em outros cenários, o navio permaneceria preso no gelo, suscetível às condições climáticas e à pressão do gelo compacto.

Embora a razão final tenha sido o rompimento da quilha [que partiu o navio em duas metades] o Endurance afundou porque o navio foi simplesmente esmagado em compressão pelo gelo. Trecho do estudo publicado na Polar Record

Ainda conforme o estudo, Shackleton estava "bem ciente das fraquezas do Endurance". Ao realizar pesquisas de arquivo, Tuhkuri concluiu que o explorador sabia das limitações da embarcação antes de sair para a expedição. "Há evidências claras de que, antes de navegar em direção ao Mar de Weddell, Shackleton sabia que a compressão do gelo era esperada, sabia como um navio deveria ser projetado para suportar a compressão do gelo e sabia que o Endurance não era esse tipo de navio. Shackleton estava ciente dos riscos relacionados à resistência do Endurance, mas optou por utilizá-lo mesmo assim", escreveu o pesquisador.