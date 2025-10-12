Israel planeja destruir túneis do Hamas; ajuda humanitária chega a Gaza

Grupo quer aproveitar o acordo para recuperar lideranças. Entre os nomes que o Hamas tenta incluir nas libertações aparecem Marwan Barghouti, condenado a prisão perpétua após planejar os ataques que mataram quatro israelenses no início dos anos 2000, e Ahmad Saadat, detido pelo envolvimento em atentados diversos e acusado por Israel de ordenar o assassinato do ministro israelense do Turismo em 2001. Apoio humanitário Caminhões de ajuda humanitária começaram a entrar na Faixa de Gaza. Após Israel fechar as entradas e saídas do território nos últimos meses, o auxílio aos palestinos foi liberado nesta manhã. Segundo estimativas da ONU (Organização das Nações Unidas), são necessários ao menos 600 caminhões com alimentos e outros suprimentos para socorrer a população. Dezenas de veículos de carga circulam pelo território palestino. O apoio humanitário em meio ao cessar-fogo prevê "inundar Gaza" de suprimentos após meses de dificuldade e restrições impostas por Israel para os auxílios à população em meio à guerra. Em julho, a OMS (Organização Mundial da Saúde) relatou que os níveis de desnutrição da população palestina eram "alarmantes". Plano de paz Líderes mundiais são aguardados para discutir o futuro da Faixa de Gaza. A cúpula da paz será presidida pelos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Egito, Abdel Fattah Al Sisi. O encontro programado para acontecer no Egito, território que faz fronteira com a Faixa de Gaza, deve reunir representantes de mais de 20 países.