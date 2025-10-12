'Performática': o que está por trás da nova ofensiva de Trump à China

Ofensiva tem componente eleitoral, diz especialista. Segundo Marcus Freitas, professor visitante na China Foreign Affairs University, Trump busca desviar o foco de problemas domésticos, como o risco de paralisação do governo ("shutdown"), e reafirmar sua imagem de "protetor" da indústria americana.

Trump faz "atuação performática" enquanto lida com desgaste interno. "Ele é afetado quando ações do governo ficam paralisadas, o que tem impacto sobre a inflação, a qualidade de vida e a popularidade dele", explica Freitas. "Ele consegue associar a questão da China à deterioração econômica norte-americana e à situação de exploração dos Estados Unidos em razão da competitividade chinesa."

Essa retórica serve como tentativa de construir um elemento de coesão nacional, mas principalmente de desvio de atenção.

Marcus Freitas

Medida reforça o discurso protecionista da campanha. Para o professor de Relações Internacionais Paulo Velasco Jr., a decisão é coerente com a linha "America First" que marcou o primeiro mandato de Trump. "Trump tem a China como alvo desde o primeiro mandato. Tarifas e sobretaxas contra o país refletem uma postura natural dele", explica.

Retórica sustenta o nacionalismo, segundo Velasco. "A questão das terras raras é muito sensível para os Estados Unidos, porque eles não têm grandes reservas. O fato de a China restringir as terras raras é um fator de pressão contra os Estados Unidos. Isso irritou profundamente o Trump", diz.