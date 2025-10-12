No poder há 43 anos, presidente mais velho do mundo tenta 8º mandato hoje

O presidente opta por manter em segredo informações sobre ele e sobre sua agenda política. A função de comunicar o que se passa no país é repassada aos ministros.

Biya costuma passar longos períodos no exterior, em especial para a Suíça, em clínicas de saúde e em viagens a passeio. Estes afastamentos provocam questionamentos sobre seu estado de saúde, logo desmentidos com aparições na televisão estatal.

O governo tem enfrentado acusações de corrupção, peculato e violações dos direitos humanos. Ele também enfrenta críticas de má governança e incapacidade de enfrentar os desafios de segurança no país. As regiões noroeste e sudoeste de Camarões, principalmente de língua inglesa, estão em conflito desde que os separatistas declararam a independência em 2017. Biya se recusa a conceder uma autonomia mais ampla a estas regiões e respondeu à rebelião com repressão.

Em outubro de 2018, o camaronês foi eleito pela sétima vez. Na ocasião, ele recebeu 71% e cidades como a capital Yaoundé tiveram a segurança reforçada durante o discurso de posse, em uma tentativa de evitar protestos de grupos opositores, que afirmam que houve fraude nas eleições. Ao menos 38 pessoas foram detidas em manifestações contra o pleito.

A atuação do presidente nos últimos 43 anos é motivo de críticas pelo povo camaronês. Muitos moradores não acreditam mais em uma melhora sob o governo de Biya. Os jovens, em particular —mais de 36% da população tem menos de 18 anos—, carecem de perspectivas: desemprego, educação e saúde estão entre suas preocupações dos cidadãos nesta faixa etária. Por estar no poder há 43 anos, cerca de 75% da população de Camarões só conheceu Biya na figura de presidente.

ONG cita ataques contra mídia, oposição e organizações da sociedade civil. Em seu último relatório anual, a organização não governamental Freedom House, com sede nos Estados Unidos, refere-se a ataques contra "a mídia independente, os partidos da oposição e as organizações da sociedade civil, que enfrentaram proibições e assédio".