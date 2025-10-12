Trégua em Gaza: cresce a esperança, persistem os desafios

Israel e Hamas cumpriram a primeira fase do plano de paz mediado por Donald Trump, que exige retirada parcial das tropas israelenses e liberação de reféns. Os 20 reféns vivos devem ser libertados na segunda-feira, seguidos pelos corpos de 28 mortos. Israel soltará 250 prisioneiros e 1.700 detidos desde 2023.

Retorno de civis e ajuda humanitária: Dezenas de milhares de palestinos voltaram à Cidade de Gaza apesar das ruínas. O Programa Mundial de Alimentos ampliou a distribuição de comida para 500 mil pessoas e os EUA criaram uma força-tarefa para coordenar a ajuda.

Cúpula em Sharm el-Sheikh: Mais de 20 líderes, incluindo Trump, Emmanuel Macron e Keir Starmer, reúnem-se no Egito para discutir a reconstrução e a governança de Gaza. Um líder do Hamas afirma que o desarmamento é "fora de questão" e insiste que Trump mantenha a pressão sobre Israel.

Mais de 20 líderes, incluindo Trump, Emmanuel Macron e Keir Starmer, reúnem-se no Egito para discutir a reconstrução e a governança de Gaza. Um líder do Hamas afirma que o desarmamento é "fora de questão" e insiste que Trump mantenha a pressão sobre Israel. Protestos e solidariedade: Na Austrália, cerca de 30 mil pessoas participaram de marcha pró?Palestina em Sydney, expressando ceticismo sobre a durabilidade do cessar-fogo e exigindo sanções contra Israel. A polícia não registrou prisões, mas a comunidade judaica local criticou a iniciativa.

Crises e confrontos regionais