Trégua em Gaza: cresce a esperança, persistem os desafios

Israel e Hamas cumpriram a primeira fase do plano de paz mediado por Donald Trump, que exige retirada parcial das tropas israelenses e liberação de reféns. Os 20 reféns vivos devem ser libertados na segunda-feira, seguidos pelos corpos de 28 mortos. Israel soltará 250 prisioneiros e 1.700 detidos desde 2023.
- Retorno de civis e ajuda humanitária: Dezenas de milhares de palestinos voltaram à Cidade de Gaza apesar das ruínas. O Programa Mundial de Alimentos ampliou a distribuição de comida para 500 mil pessoas e os EUA criaram uma força-tarefa para coordenar a ajuda.
- Cúpula em Sharm el-Sheikh: Mais de 20 líderes, incluindo Trump, Emmanuel Macron e Keir Starmer, reúnem-se no Egito para discutir a reconstrução e a governança de Gaza. Um líder do Hamas afirma que o desarmamento é "fora de questão" e insiste que Trump mantenha a pressão sobre Israel.
- Protestos e solidariedade: Na Austrália, cerca de 30 mil pessoas participaram de marcha pró?Palestina em Sydney, expressando ceticismo sobre a durabilidade do cessar-fogo e exigindo sanções contra Israel. A polícia não registrou prisões, mas a comunidade judaica local criticou a iniciativa.
Crises e confrontos regionais
- Choques Paquistão-Afeganistão: Combates na fronteira após ataques aéreos paquistaneses mataram ao menos 23 soldados paquistaneses e nove combatentes do Talibã, segundo os governos. Islamabad fechou os principais postos de Torkham e Chaman, e Qatar e Arábia Saudita mediaram um cessar-fogo.
- Fronteira no Mar da China Meridional: Filipinas e China trocaram acusações após um navio chinês usar canhões de água e colidir com uma embarcação filipina perto das Ilhas Spratly. Manila denunciou "agressão", enquanto Pequim disse que o barco filipino invadiu ilegalmente suas águas. A embaixadora dos EUA em Manila condenou o ataque.
- Crise política e militar em Madagascar: Soldados de uma unidade de elite se juntaram a protestos por falta de água e luz, e o governo acusou uma tentativa de golpe. Pelo menos 22 pessoas morreram e cem ficaram feridas desde setembro.
- Impeachment no Peru e instabilidade na França: O Congresso peruano destituiu a presidente Dina Boluarte e nomeou José Jerí como interino. Na França, Emmanuel Macron reconduziu o premier Sébastien Lecornu após pedir sua renúncia, num esforço para aprovar o orçamento e evitar eleições antecipadas.
Conflitos e alianças globais
- Guerra na Ucrânia: Após sofrer ataques que deixaram 12 prédios danificados e um menino morto, Kiev restabeleceu energia para 270 mil consumidores. Zelenski afirmou que as forças ucranianas avançaram mais de 3 km em Zaporizhzhia e retomaram a aldeia de Mali Shcherbaky. Reportagem do Financial Times aponta que os EUA auxiliam na escolha de rotas para drones ucranianos, enquanto o Kremlin alerta que fornecer mísseis Tomahawk a Kiev levaria o conflito a um "momento dramático".
- Parada militar na Coreia do Norte: Kim Jong-un exibiu o novo míssil Hwasong?20, capaz de transportar múltiplas ogivas, diante de líderes chineses e russos. Analistas veem a arma como um desafio às defesas dos EUA.
- Disputa comercial EUA-China: Pequim acusou Washington de hipocrisia após Trump aumentar tarifas e impor controles de exportação. A China defendeu suas restrições às terras raras e prometeu licenças mais rápidas para usos civis, enquanto a escalada ameaça o planejado encontro entre Trump e Xi Jinping.
Desastres naturais e humanitários
- Chuvas devastadoras no México: Tempestades tropicais mataram ao menos 44 pessoas em Veracruz, Hidalgo, Puebla e Querétaro, destruindo mil casas e afetando centenas de escolas. O governo mobilizou militares para socorrer 139 municípios e restaurar serviços básicos.
- Crise de desnutrição em Gaza: estudo divulgado pela Lancet estimou que quase 55 mil crianças menores de 5 anos em Gaza estão gravemente desnutridas devido às restrições israelenses à ajuda humanitária. Pesquisadores pedem acesso irrestrito para evitar consequências permanentes.
Cultura e sociedade
- Nobel da Paz para María Corina Machado: a líder venezuelana foi laureada por sua luta pacífica contra a ditadura de Nicolás Maduro. Ela passou um ano na clandestinidade após vencer eleições presidenciais e denuncia que a queda de Maduro é "irreversível". O prêmio aumenta a pressão internacional por eleições livres.
- Protestos pró-Palestina e repressão: reportagens destacam que milhares de manifestantes em universidades dos EUA e cidades europeias foram presos. Autoridades britânicas emitiram diretrizes para proteger estudantes judeus após um ataque a sinagoga em Manchester, enquanto a ONU criticou leis que restringem manifestações.
- Debate sobre liberdade de expressão: na Austrália e na Europa, governos enfrentam críticas por usar leis antiterrorismo para coibir protestos, enquanto grupos judaicos temem aumento do antissemitismo. Especialistas dizem que o equilíbrio entre segurança e direitos civis será tema central nos próximos meses.
