Não se preocupem com a China, diz Trump após anunciar tarifa de 100%

Dois dias após anunciar uma tarifa de 100% para China, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje para que os americanos "não se preocupem com a China".

O que aconteceu

Trump se referiu ao presidente Xi Jinping como alguém "altamente respeitado". Ele afirmou que o líder chinês "acabou de passar por um momento difícil". "Ele não quer uma depressão para seu país, e eu também não", disse em declaração publicada hoje na Truth Social.

Segundo o presidente americano, "os EUA querem ajuda a China, não prejudicá-la". A tarifa aos produtos chineses ocorreu após a China restringir as exportações de minerais estratégicos. Pequim ampliou o controle sobre elementos de metais essenciais para a indústria tecnológica e militar. Agora, empresas precisam de autorização oficial para exportar esses insumos, o que foi interpretado por Washington como uma forma de pressão econômica.