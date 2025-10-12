Não se preocupem com a China, diz Trump após anunciar tarifa de 100%

Dois dias após anunciar uma tarifa de 100% para China, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje para que os americanos "não se preocupem com a China".
O que aconteceu
Trump se referiu ao presidente Xi Jinping como alguém "altamente respeitado". Ele afirmou que o líder chinês "acabou de passar por um momento difícil". "Ele não quer uma depressão para seu país, e eu também não", disse em declaração publicada hoje na Truth Social.
Segundo o presidente americano, "os EUA querem ajuda a China, não prejudicá-la". A tarifa aos produtos chineses ocorreu após a China restringir as exportações de minerais estratégicos. Pequim ampliou o controle sobre elementos de metais essenciais para a indústria tecnológica e militar. Agora, empresas precisam de autorização oficial para exportar esses insumos, o que foi interpretado por Washington como uma forma de pressão econômica.
Mais cedo, o vice de Trump, James David Vance, afirmou que a decisão dos EUA dependerá da China. Segundo ele, o governo norte-americano está "chocado com a decisão da China sobre terras raras". "Podemos ter uma relação melhor, mas não se eles cortarem o acesso do mundo aos bens que produzem", afirmou em entrevista à Fox News.
O Ministério do Comércio da China disse hoje que "não quer lutar com os Estados Unidos". Apesar disso, ressaltou que "não tem medo de adotar medidas firmes e correspondentes". Em entrevista coletiva, o porta-voz chinês afirmou que o país "exorta os EUA a corrigirem imediatamente suas ações equivocadas e, sob a orientação do consenso alcançado nas conversas entre os dois chefes de Estado, a preservarem os frutos das negociações arduamente conquistados".
Hoje, cerca de 70% do fornecimento global de minerais de terras raras vem da China. Nos EUA, os minerais são essenciais para indústrias de alta tecnologia, incluindo automóveis, defesa e semicondutores. Na prática, a medida chinesa iria encarecer a produção americana.
Trump já havia dito que a China assumiu "uma posição extraordinariamente agressiva em relação ao comércio". "É absolutamente inédito no Comércio Internacional e uma vergonha moral em relação a outras nações", afirmou o presidente dos EUA ao anunciar a tarifa de 100%.
