'Juntos de novo': casal se reencontra 2 anos após sequestro pelo Hamas

Parte dos prisioneiros de Israel também foi liberada e está a caminho de Gaza. O Hamas tentou alterar lista de prisioneiros que serão entregues por Israel. Um representante da autoridade palestina próximo às negociações contou que o grupo ainda luta pela libertação de sete prisioneiros de alto escalão. Entre eles estão Marwan Barghouti, líder do Fatah, e Ahmad Saadat, da Frente Popular para a Libertação da Palestina.

Israel e Hamas devem agora negociar a implementação dos próximos passos do plano de 20 pontos dos EUA. O plano prevê que o grupo palestino se desarme e renuncie ao controle de Gaza após o fim do conflito. Os representantes islâmicos afirmam que não governarão o território depois da guerra. "É um assunto encerrado", disse à AFP uma fonte do movimento islamista próxima às negociações, em condição de anonimato.

O Hamas não participará de forma alguma da fase de transição, o que significa que abriu mão do controle da Faixa, mas continua sendo uma parte fundamental do tecido social palestino.

Líder do Hamas, à AFP

Comentários antecedem a realização de cúpula para debater o futuro de Gaza, prevista para hoje. O encontro da paz é idealizado por Trump e pelo presidente do Egito, Abdel Fattah Al Sisi. A cúpula está programada para acontecer no Egito, território que faz fronteira com a Faixa de Gaza, deve reunir representantes de mais de 20 países. Ainda não se sabe se o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, participará das reuniões.

Mediadores ainda enfrentam a difícil tarefa de garantir uma solução política de longo prazo. Apesar do aparente progresso, as lideranças temem que o Hamas não entregue suas armas e tente manter o controle de Gaza. "O Hamas aceita uma trégua de longo prazo e que suas armas não serão usadas durante esse período, exceto em caso de ataque israelense", disse uma fonte próxima à equipe de negociação.

Netanyahu afirma que ainda há "grandes desafios de segurança pela frente". Em pronunciamento, o primeiro-ministro de Israel enalteceu a atuação do Exército Israelense. Ele prevê o "começo de um novo caminho" após a liberação dos reféns, mas afirma ainda estar em alerta com futuras reações do Hamas."