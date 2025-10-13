Trump vê acordo para encerrar a guerra como 'fim de era de terror'

"Seria ótimo fazer um acordo de paz com o Irã", afirmou . O republicano falou por duas vezes na necessidade de buscar a paz com o país, que tem um histórico de conflitos com Israel, e disse acreditar que "eles estão cansados". "Sobre o Irã, nós falamos: 'estamos pontos quando vocês estiverem'. Vai ser a melhor decisão que eles vão tomar", afirmou.

"Minha personalidade é acabar com guerras", disse o presidente, voltando a contar o número de conflitos que, supostamente, foram resolvidos por ele. O republicano afirma que, além de Gaza, acabou com as guerras de Israel e Irã; Paquistão e Índia; Ruanda e RDC; Tailândia e Camboja; Armênia e Azerbaijão; Egito e Etiópia e Sérvia e Kosovo. Alguns desses conflitos têm acordos de trégua instáveis e outros, como o de Ruanda, tem acusações mútuas de quebra de cessar-fogo.

Acabamos com oito guerras em oito meses. Estou, agora, incluindo essa, se estiver tudo bem. Até ontem eu dizia que eram sete guerras, mas agora posso dizer que são oito, porque os reféns estão de volta.

Donald Trump, em discurso no Knesset

Apesar de pregar a imagem de pacificador, Trump se gabou das armas que os EUA têm e disse que "não seria politicamente correto" se entrasse em um conflito. "Não vamos entrar em uma guerra. Mas, se entrarmos, ganharemos a guerra como ninguém nunca ganhou antes", disse.

Lidar com Netanyahu "não é fácil", afirmou Trump, alimentando discurso de amizade com o premiê. "Ele não é fácil, vou dizer. Ele não é o cara mais fácil de lidar, mas é isso que o faz maravilhoso", disse. O presidente dos EUA também afirmou que Netanyahu o ligou "várias vezes" para pedir armas. "Algumas dessas armas eu nem conhecia", disse o americano.

"Donald Trump é o maior amigo que o estado de Israel já teve na Casa Branca", afirmou Benjamin Netanyahu. Antes do discurso do americano, Netanyahu afirmou que o acordo proposto pelos EUA fez com que Israel "alcançasse todos os objetivos" e voltou a dizer que "Israel fez o que tinha que fazer" durante a guerra.