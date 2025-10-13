Reféns em Gaza começam a ser liberados pelo Hamas para troca por palestinos

Os 48 reféns mantidos em Gaza estão sendo libertados com o intermédio da Cruz Vermelha. Os 20 reféns vivos e 28 supostamente mortos começaram a ser enviados para Israel na manhã de hoje — após 738 dias em cativeiro. A Faixa de Gaza está seis horas à frente do horário de Brasília.

Israel aguarda a confirmação do recebimento dos reféns para efetuar a troca com os prisioneiros. Os reféns estão sendo libertados em três locais diferentes na Faixa de Gaza, informou um membro do Hamas para Al Jazeera.

Os reféns estão sendo recepcionados pela Cruz Vermelha e enviados para áreas dentro de Gaza controladas por Israel. Na sequência, eles devem ser levados para a base de Re'im, no sul israelense, onde vão encontrar suas famílias, segundo disse o porta-voz do governo israelense Shosh Bedrosian.

Após a confirmação da chegada dos reféns ao território controlado por Israel, cerca de dois mil prisioneiros palestinos devem ser liberados. A libertação dos reféns por completo deve acontecer até o meio-dia de hoje, relatou Bedrosian.

Israel transferiu presos

Cerca de 250 prisioneiros de Israel foram levados para uma prisão em Ofer, na Cisjordânia ocupada, e para Ketziot. Os locais, ao sul de Israel, ficam próximo da fronteira com o Egito e facilitarão a logística das trocas, segundo o serviço penitenciário israelense, em comunicado.