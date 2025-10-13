'Maduro deixará o poder com ou sem negociação', diz ganhadora do Nobel

Desde então, Corina lidera manifestações contra Maduro. Por este motivo, foi condecorada com o Nobel da Paz.

Venezuela fecha embaixada na Noruega

Escolha de Corina abriu crise entre Venezuela e a Noruega. Três dias após o Comitê Norueguês do Nobel condecorar a opositora com o prêmio, Maduro mandou fechar a embaixada venezuelana no país europeu.

Noruega disse que Venezuela não deu explicações e lamentou a decisão de Maduro. O Ministério das Relações Exteriores norueguês também negou influência na escolha do vencedor do Nobel, e destacou que a eleição é feita por um comitê independente, sem influência do governo.

Maduro não comentou o Nobel concedido à Corina, mas usou termos pejorativos para se referir à opositora, como "bruxa demoníaca". Ela, que agradeceu ao Comitê Norueguês pela honraria concedida, informou que pretende ir pessoalmente a Oslo receber o Nobel em cerimônia prevista para ocorrer em dezembro.

Nicolás Maduro também não comentou as declarações de Corina sobre sua saída do poder. Isolado, ele sofre pressão dos Estados Unidos, que recentemente enviou bases militares para uma área próximo ao território venezuelano. A medida levou Maduro a propor debates com o presidente Donald Trump, o que ainda não ocorreu.