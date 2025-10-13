Quem são os reféns libertados pelo Hamas após dois anos em cativeiro

Oriundo de Jerusalém, Rom Braslavski, também cidadão alemão, ocupava-se da segurança do festival Nova. Ele permaneceu no local ajudando muitos dos participantes, segundo os testemunhos dos sobreviventes, antes de ser sequestrado. Durante o ataque, ficou ferido em ambas as mãos. Em agosto, a Jihad Islâmica, movimento armado aliado do Hamas, publicou um vídeo no qual ele aparece falando sob ameaça, muito debilitado e magro.

Nimrod Cohen, 21 anos

Estacionado em 7 de outubro perto do kibutz de Nahal Oz com sua unidade blindada, Nimrod Cohen ficou imobilizado por problemas mecânicos em seu tanque. O soldado foi retirado do veículo pelos agressores, acompanhado de outros três militares, segundo vídeos publicados pelo Hamas. Seus pais, Yehuda e Viki Cohen, participam de todas as manifestações, com cartazes e fotos que exigem a libertação dos reféns. Cohen nunca se separava de seu cubo mágico.

David e Ariel Cunio, 35 e 28 anos

Os irmãos israelenses-argentinos David e Ariel Cunio foram sequestrados com sua família quando se escondiam no quarto de segurança da casa de David no kibutz de Nir Oz. Para obrigá-los a sair, os militantes incendiaram a casa.

Sua família conta o maior número de reféns sequestrados, oito: Sharon Aloni Cunio (34 anos), esposa de David Cunio, assim como suas duas filhas gêmeas de três anos, sua irmã Danielle Aloni (44) e a filha desta (cinco anos) foram libertadas durante a trégua de uma semana em novembro de 2023.