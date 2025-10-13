Reconstrução de Gaza: quanto vai custar e quem vai pagar?

Os elementos que alimentam os extremismos foram intensificados. Temos uma geração inteira que foi vítima de bombardeios, sequestros, invasões, mortes, mutilações e outras atrocidades. As populações estão mais propensas a odiar o outro, pois razões foram dadas para isso. Enquanto isso não mudar, a paz será difícil de ser atingida. Rubens Duarte, professor de relações internacionais

Reféns vivos que seguiam em Gaza foram libertados hoje

Reféns foram entregues pelo Hamas foram entregues à Cruz Vermelha de Israel em dois grupos diferentes. O primeiro deles tinha sete pessoas, todos homens, e o segundo 13 pessoas. Esta é, oficialmente, a primeira etapa do cessar-fogo entre os dois lados. A lista divulgada por Israel prevê soltar 250 palestinos que cumprem penas de prisão perpétua e 1.700 moradores de Gaza detidos desde os ataques de 7 de outubro. O Hamas, por sua vez, se comprometeu em soltar 48 israelenses.

Parte dos prisioneiros de Israel também foi liberada e está a caminho de Gaza. O Hamas tentou alterar lista de prisioneiros que serão entregues por Israel. Um representante da autoridade palestina próximo às negociações contou que o grupo ainda luta pela libertação de sete prisioneiros de alto escalão. Entre eles estão Marwan Barghouti, líder do Fatah, e Ahmad Saadat, da Frente Popular para a Libertação da Palestina.

Israel e Hamas devem agora negociar a implementação dos próximos passos do plano de 20 pontos dos EUA. O plano prevê que o grupo palestino se desarme e renuncie ao controle de Gaza após o fim do conflito. Os representantes islâmicos afirmam que não governarão o território depois da guerra. "É um assunto encerrado", disse à AFP uma fonte do movimento islamista próxima às negociações, em condição de anonimato.