Hamas divulga identidade dos corpos entregues; veja quem são

O grupo extremista Hamas divulgou hoje o nome dos quatro reféns mortos que foram entregues a Israel. As Forças de Defesa israelenses ainda fazem perícia nos corpos. Mais cedo, 20 pessoas que haviam sido sequestradas pelo grupo extremista foram soltas vivas.

O que aconteceu

Fórum de famílias dos reféns critica liberação de apenas quatro corpos. "Representa uma flagrante violação do acordo por parte do Hamas", disse a Bring Them Home Now.

Não foi divulgada uma data para que todos os 28 corpos sejam liberados. "Me disseram que um refém vivo vale mais que 100 prisioneiros palestinos, incluindo condenados à prisão perpétua", disse Yael Adar, mãe de um dos mortos, segundo o jornal Times of Israel. "Mas um refém morto vale mais que 15 corpos palestinos. Por que não 100 palestinos mortos?", acrescentou, criticando o governo israelense.