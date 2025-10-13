Sem Netanyahu, Trump assina acordo de paz em Gaza durante Cúpula no Egito

Levamos 3 mil anos para chegarmos nesse ponto. Mas isso vai se manter (...) Por anos ouvi dizer que seria um acordo que nunca conseguiríamos o mais complicado, o maior acordo, em um lugar que poderia gerar uma série de problemas, inclusive a terceira guerra mundial. Quero a agradecer a todos aqui.

Donald Trump

Mais de 20 representantes mundiais estão no Egito para oficializar a assinatura do acordo de cessar-fogo. O encontro acontece horas após Hamas e Israel realizarem a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos que foram capturados nos mais de dois anos de guerra em Gaza.

Presidente da França, chefe do governo espanhol, primeiro-ministro do Reino Unido e primeira-ministra da Itália estão no encontro. Além de Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Keir Starmer e Giorgia Meloni, líderes da Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Qatar e Indonésia também participam da reunião. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também estará presente.

Chefes mundiais vão discutir as próximas tratativas para o plano de paz na Faixa de Gaza. Ainda no encontro, deverá ser assinado o acordo de paz costurado no Egito, que pode dar fim ao conflito entre Israel e Hamas, que fez dois anos na última semana.

Espera-se que sejam definidas as próximas fases do cessar-fogo em Gaza. Em vigor desde ontem, o acordo prevê que o Hamas deve libertar até segunda-feira os 48 reféns israelenses que ainda estão sobre seu controle. Israel, por sua vez, vai deve libertar 250 prisioneiros palestinos que estão nas mãos do exército israelense.

Não se sabe se Benjamin Netanyahu participará da cúpula. Apesar disso, Trump se disse confiante com a manutenção do cessar-fogo, garantindo que os EUA vão auxiliar nas tratativas.