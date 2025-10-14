Apolítico, mas presidido por Trump: entenda o plano de paz para Gaza

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou hoje o acordo de paz para a Faixa de Gaza, selando o fim da guerra, segundo ele, entre Israel e o Hamas. Os detalhes da negociação não foram revelados, mas, em 29 de setembro, a Casa Branca divulgou os 20 pontos necessários para o cessar-fogo ser alcançado.

Um dos principais desafios da proposta é a participação do Hamas na região após o fim da guerra. O texto divulgado pelo governo Trump veta a presença do grupo na Faixa de Gaza, mas os extremistas querem debater o futuro da região.

Como é o plano de Trump para Gaza

Trump presidiria conselho para supervisionar novo governo de Gaza. Outros membros e chefes de Estado integrariam o "Conselho da Paz", incluindo o ex-Primeiro-Ministro Tony Blair.