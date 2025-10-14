Como famosas estátuas da Ilha de Páscoa 'andavam'? Novo estudo descobriu

Antropólogos dos Estados Unidos conseguiram descobrir como as famosas estátuas moai localizadas na Ilha de Páscoa, no Chile, eram movimentadas pelo povo indígena Rapa Nui.

O que aconteceu

Pesquisa indica que as estátuas eram movidas na vertical. Ao contrário da teoria que acreditava que as estátuas eram deitadas de bruços em dispositivos de madeira para que pudessem ser transportadas, o estudo afirma que as estátuas eram deslocadas de suas pedreiras até plataformas cerimoniais a partir de um movimento "vertical e oscilante".

Em zigue-zague e por estradas. Cientistas descobriram que os indígenas provavelmente usavam uma corda e moviam as estátuas gigantes em zigue-zague por estradas cuidadosamente projetadas, com 4,5 metros de largura e com ângulos ideais para estabilizar as estátuas enquanto elas se moviam. O estudo foi publicado semana passada na revista Journal of Archaeological Science.