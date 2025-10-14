Corpos de reféns sequestrados: quantos faltam e quando Hamas deve entregar

O Hamas libertou ontem 20 reféns vivos e quatro corpos após o acordo com Israel, mediado pelos EUA. Faltam, ainda, corpos de outros 24 mortos a serem entregues pelo grupo extremista.

O que aconteceu

Não há data para libertação dos corpos. Apesar do presidente Donald Trump citar a soltura dos reféns vivos e dos mortos, os detalhes do que foi acordado não foram divulgados.

Mãe critica governo israelense. "Me disseram que um refém vivo vale mais que 100 prisioneiros palestinos, incluindo condenados à prisão perpétua", disse Yael Adar, mãe de um dos mortos, segundo o jornal Times of Israel. "Mas um refém morto vale mais que 15 corpos palestinos. Por que não 100 palestinos mortos?", acrescentou, criticando o governo israelense.