Trump recebe Milei na Casa Branca para negociar acordo: 'Grande economista'

Viagem busca blindar os detalhes do auxílio após semanas de volatilidade cambial e reveses no Congresso. Movimentações colocaram em dúvida a viabilidade do plano de reformas de Milei, que conseguiu reduzir drasticamente a inflação às custas de um duro ajuste fiscal. "Os Estados Unidos perceberam esse ataque contra a Argentina, contra as ideias de liberdade, contra um aliado estratégico e por isso que nos deram o apoio", disse o presidente ultraliberal à rádio na segunda-feira (13).

Em troca, Trump deve tentar costurar acesso privilegiado às terras raras e aos minerais críticos do país sul-americano. Essa prioridade dos Estados Unidos visa ainda fazer da Argentina um exemplo para os demais países da região em detrimento da presença da China.

Redução da tarifa imposta pelos EUA também deve ser pauta. Os dois países também devem anunciar um acordo comercial no qual Donald Trump reduziria a tarifa de importação de produtos argentinos, especialmente o aço e o alumínio, atualmente sobretaxados em 50%. Os demais produtos têm tarifa de 10%. Outra possibilidade é de um acordo para investimentos de empresas norte-americanas na Argentina, especialmente em setores estratégicos.

Argentina está caminhando em direção à dolarização

"A Argentina enfrenta um momento de aguda falta de liquidez", disse secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. O pacote divulgado pelo secretário combina compras diretas de pesos no mercado para sustentar o valor do dólar e um "swap" (troca de moedas) de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 109 bilhões) com o Banco Central. "A Argentina enfrenta um momento de aguda falta de liquidez", disse Bessent. "Apenas os Estados Unidos podem agir rapidamente, e agiremos", acrescentou.

Anúncio deu um alívio aos bônus e ações argentinas e diminuiu a pressão cambial. Milei e Trump vão cumprir uma agenda "de múltiplos temas", disse o presidente argentino. Ele também destacou o alinhamento dos interesses argentinos com os dos Estados Unidos e Israel: "Eles sabem que somos um aliado verdadeiro".