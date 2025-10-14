Fim da guerra, começo da incerteza

Donald Trump anunciou o fim da guerra em Gaza após a libertação dos 20 reféns israelenses vivos e a troca por mais de 2.000 prisioneiros palestinos:. O ex-presidente celebrou o acordo no Knesset e em seguida voou para Sharm el-Sheikh, onde líderes de mais de 20 países assinaram um tratado para uma "nova era" no Oriente Médio.

Libertação e festa: Imagens emocionantes mostraram israelenses reunidos na Hostage Square, em Tel Aviv, celebrando a libertação dos últimos reféns e palestinos saudando prisioneiros libertados em Ramallah. Apesar da alegria, o acordo deixa desafios: a devolução de corpos de reféns mortos, a entrada de ajuda em uma Gaza devastada e a definição de quem administrará o território.

Imagens emocionantes mostraram israelenses reunidos na Hostage Square, em Tel Aviv, celebrando a libertação dos últimos reféns e palestinos saudando prisioneiros libertados em Ramallah. Apesar da alegria, o acordo deixa desafios: a devolução de corpos de reféns mortos, a entrada de ajuda em uma Gaza devastada e a definição de quem administrará o território. Pressões e boicotes: Trump pretendia convidar Benjamin Netanyahu para a cúpula, mas o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que não pousaria no Egito se isso ocorresse, obrigando o Trump a recuar. Na reunião, Egito, Catar e Turquia assinaram o acordo de paz, enquanto o Hamas começou a deslocar milícias armadas para impor sua autoridade em Gaza.

Trump pretendia convidar Benjamin Netanyahu para a cúpula, mas o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que não pousaria no Egito se isso ocorresse, obrigando o Trump a recuar. Na reunião, Egito, Catar e Turquia assinaram o acordo de paz, enquanto o Hamas começou a deslocar milícias armadas para impor sua autoridade em Gaza. Perdão a Netanyahu: Antes da cúpula, Trump discursou no Knesset e instou o presidente Isaac Herzog a perdoar o primeiro-ministro Netanyahu, julgado por corrupção, dizendo que o líder israelense enfrentava "um processo injusto".

Conflitos e segurança: fronteiras tensas e ciberataques