Israel segura ajuda a Gaza até que Hamas entregue corpos de reféns

O Hamas libertou ontem 20 reféns vivos e entregou os corpos de quatro, mas 24 ainda permanecem em Gaza. Com isso, Israel acusou o grupo de violar o acordo de trégua. O grupo já havia alertado que a recuperação de alguns corpos pode demorar, pois muitos locais de sepultamento estão sob escombros e ainda não foram localizados.

Hoje, o Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas enviou uma carta ao enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, expressando preocupação com a devolução dos corpos dos reféns. "O que temíamos está acontecendo diante dos nossos olhos", afirmou o fórum, que pediu ao enviado especial que "faça tudo o que estiver ao seu alcance e a exigir que o Hamas cumpra sua parte do acordo e traga todos os reféns restantes para casa".

A devolução dos restos mortais de reféns e detidos mortos durante a guerra deve levar tempo, segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. A organização classificou a tarefa como um "enorme desafio" diante das dificuldades para localizar os restos mortais em meio aos escombros de Gaza. "Esse é um desafio ainda maior do que a libertação das pessoas vivas", disse o porta-voz do CICV, Christian Cardon, acrescentando ainda que a devolução dos corpos pode levar dias ou semanas, ou talvez nunca aconteça.

O primeiro grupo de corpos de palestinos mortos durante a guerra em Gaza chegou ao enclave após ser liberado por Israel. Ao todo, 45 corpos foram encaminhados ao Hospital Nasser, em Gaza, segundo informações da Reuters.

